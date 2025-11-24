به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی از تداوم یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری خبر دادند.

این منابع از یورش نظامیان اسرائیلی به شهر نابلس و نیز یورش به منزلی در شمال شرق طولکرم خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: منزلی در بخش قدیمی مرکز شهر نابلس مورد یورش نظامیان اسرائیلی قرار گرفته است.

این منابع بیان کردند: همچنین در حومه اکتابا در شرق طولکرم نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین یکشنبه شب جوان ۲۰ ساله فلسطینی در جریان یورش نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل و حمله شهرک‌نشینان مسلح به روستای «دیر جریر» در شرق رام‌الله به شهادت رسید. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جوان فلسطینی بر اثر اصابت گلوله مستقیم به سینه، به شهادت رسیده است.

