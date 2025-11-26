عملیات نظامی گسترده ارتش اسرائیل در شهر طوباس واقع در شمال کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه عملیات نظامی گسترده‌ای را در استان طوباس واقع در شمال کرانه باختری آغاز کرد که شهر طوباس و چندین روستای اطراف آن را دربر گرفت.

در این عملیات، ارتش اسرائیل حضور نظامی خود را به‌طور چشمگیری در منطقه تقویت کرده و بولدوزرهای نظامی را به برخی مناطق اعزام نمود. همچنین بالگردهای اسرائیلی به سوی اهدافی نامشخص تیراندازی کردند.

نیروهای اشغالگر با ایجاد خاکریزها و ایست‌های نظامی، تمامی ورودی‌های استان را مسدود کرده و منع رفت‌وآمد کامل اعمال کردند. این عملیات علاوه بر شهر طوباس، روستاهای عقابا و طمون را نیز شامل شد.

احمد الاسعد، فرماندار طوباس، اعلام کرد که طرف اسرائیلی به مقامات فلسطینی اطلاع داده است که عملیات نظامی در این استان چندین روز ادامه خواهد داشت. وی این اقدام را بالا بردن سطح تنش خطرناک، علیه شهر و روستاهای اطراف توصیف کرد.

الاسعد افزود: «اشغالگران ادعا می‌کنند افراد تحت تعقیب امنیتی در استان حضور دارند، اما این ادعاها باطل است؛ این عملیات سیاسی است نه امنیتی.»

وی توضیح داد که ارتش اسرائیل با ایجاد خاکریزهای نظامی و اعمال منع رفت‌وآمد، موجب فلج شدن کامل حرکت مردم و افزایش خطر برای جان شهروندان، به‌ویژه سالمندان، بیماران و کودکان شده است.

فرماندار طوباس همچنین گفت: «ارتش اسرائیل از بالگردهای آپاچی تیراندازی کرده و هر فردی که حرکت کند هدف قرار می‌گیرد.»

