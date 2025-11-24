به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت امروز دوشنبه، ۳ آذر در نشست خبری هفته بسیج اظهار کرد: رسانهها باید امیدآفرین باشند؛ این خواسته صریح مقام معظم رهبری است.
وی اظهار داشت: هفته بسیج امسال با توجه به جنگ دوازدهروزه و همچنین تقارن با ایام فاطمیه، با شدت و گسترهای بیش از سالهای گذشته طراحی و اجرا شده است.
سرهنگ امینی گفت: هفته بسیج در روز جمعه ۳۰ آبان و با برگزاری دعای ندبه در مهدیه رشت و حضور هزاران بسیجی آغاز شد. این برنامه با عنوان «میعاد منتظران» و با سخنرانی آیتالله کاظمی و قرائت دعای ندبه توسط مداحان برگزار شد.
برگزاری ۲۲۰ حلقه صالحین و دو پویش ملی
به گفته فرمانده ناحیه مرکزی رشت، در نخستین روز هفته بسیج، ۲۲۰ حلقه صالحین با حضور ۲٬۲۰۰ بسیجی در مصلای رشت تشکیل شد.
وی تاکید کرد: دو برنامه ویژه در این حلقات آغاز شد؛ پویش کتابخوانی «خط امین» که شامل خوانش کتابهای دارای تقریظ رهبر انقلاب در حلقات صالحین و اهدای جوایز در پایان هفته است و پویش حفظ آیات موضوعی قرآن که حفظ ۶ آیه در سه موضوع حجاب، احترام به والدین و مقاومت است. این پویش در پایگاهها، کانونهای بسیج و حتی اردوهای راهیان نور اجرا شده و قرار است بزرگترین محفل انس با قرآن بسیج در رشت برگزار شود.
برپایی ۴۰ موکب فاطمی و دو خیمه بزرگ فرهنگی
سرهنگ امینی از ۴۰ موکب فاطمی در سطح شهر رشت خبر داد و گفت: دو خیمه بزرگ فرهنگی با عنوان خیمه بانوی بینشان و خیمه مادری در مسکن مهر و خیابان منظریه برپا شده و نمایشگاهها، مسابقات و برنامههای اجتماعی در آنها برگزار میشود.
اعزام ۵۷۰ دانشآموز به راهیان نور
فرمانده ناحیه مرکزی رشت اعلام کرد: ۹ اتوبوس راهیان نور دانشآموزی دختر با ۲۵۰ نفر اعزام و بازگشتهاند و ۱۲ اتوبوس راهیان نور پسران نیز با ۳۲۰ دانشآموز تا پایان هفته بسیج اعزام خواهند شد.
وی تصریح کرد: امروز، روز شهادت حضرت زهرا(س)، تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام از سپاه ناحیه تا میدان شهدای ذهاب با حضور هزاران نفر برگزار شد.
به گفته سرهنگ امینی، پس از تشییع، اجتماع بزرگ فاطمیون با محوریت بانوی گیلانی، پرچمدار هویت زن مسلمان برگزار شد.
پویش گسترده روضههای خانگی در رشت
وی گفت: پویش روضههای خانگی فاطمیه که پیشتر آغاز شده بود، امروز به شکل گستردهتری در سطح محلات توسط بسیجیان و مردم ادامه دارد.
به گفته فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، یادوارههای شهدا در شهرها و روستاهای بخش مرکزی و شهرهای رشت و پیر بازار برگزار میشود و با استقبال بسیار مردمی همراه بوده است.
میزهای خدمت جهادی و کاروان سلامت
سرهنگ امینی اعلام کرد: میز خدمت جهادی روز ۴ آذر به صورت استانی در مصلا برگزار میشود. در محلات، خدمات ویزیت رایگان و کاروان سلامت از ابتدای هفته در جریان بوده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
المپیاد ورزشی در ۳۱۴ پایگاه مقاومت
وی افزود: همزمان با هفته بسیج، مسابقات برادران شامل گل کوچک، طنابکشی، تیراندازی بادی و مسابقات خواهران شامل دارت و تنیس روی میز در حال برگزاری است و برندگان مسابقات جوایز دریافت خواهند کرد.
پویش گرهگشا؛ هر پایگاه یک خدمت
فرمانده سپاه رشت توضیح داد در روز ۴ آذر هر پایگاه مقاومت باید حداقل یک مشکل محلی را شناسایی و با حضور جهادی نیروها حل کند. نتیجه این خدمات در «دهه بصیرت و مقاومت» طی یک رزمایش عمومی اعلام خواهد شد.
رزمایش ۱۰ هزارنفری اقتدار بسیج در رشت
وی یکی از مهمترین برنامههای هفته بسیج را رزمایش اقتدار عنوان کرد و گفت: این مراسم روز چهارشنبه ۵ آذر، ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهدای رازی برگزار میشود. این مراسم با مشارکت بیش از ۱۰هزار بسیجی شهر رشت اجرا خواهد شد.
سرهنگ امینی تأکید کرد: همان روز در شامگاه، همه حوزههای مقاومت «شامگاه یاد یاران» را برگزار میکنند و سپس رزمایش بزرگ اطلاعاتی و گشتهای محلهمحور رضویون با عنوان «جانپناه مردم» اجرا میشود.
غبارروبی گلزار شهدای رشت در پنجشنبه ۶ آذر
وی اعلام کرد: روز پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۸:۳۰ صبح، غبارروبی گلزار شهدای رشت با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.
اجرای ۲۲۰۰ برنامه به تعداد شهدای رشت
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: همزمان با هفته بسیج در ناحیه مرکزی رشت، به تعداد ۲۲۰۰ شهید شهرستان، ۲۲۰۰ برنامه توسط پایگاهها، حوزهها و اقشار مختلف بسیج اجرا میشود.
وی به برگزاری برنامههای عمومی بسیج در این هفته اشاره و اظهار کرد: راهپیمایی کارگران و محکومیت جنایت صهیونیستها از جمله این برنامههاست که در آن کارگران شهر صنعتی سپیدرود تا محل مجموعه صنعتی که مورد هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته، راهپیمایی میکنند و قطعنامه خوانده میشود.
سرهنگ امینی از اکران عمومی و محلی فیلمهای ارزشی خبر داد و گفت: اکران فیلمهای مجنون، فرمانروای آب، پیشمرگ، اتاقک گِلی و شمال از جنوب غرب، در سینما سرو و پایگاههای مقاومت از جمله این برنامههاست.
تجلیل از ۱۵۰ خانواده شهید بسیجی
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، دیدار و تجلیل از بیش از ۱۵۰ خانواده شهید بسیجی به صورت تخصصی در طول هفته بسیج انجام میشود.
وی افزود: تجلیل از فرماندهان پایگاههای بسیج از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ در قالب طرح «السابقون» و تجلیل از حماسهسازان جنگ دوازدهروزه ازجمله آتشنشانان، نانوایان، رانندگان و مردم فداکار از دیگر برنامههای هفته بسیج است.
۹۰ هزار پرس غذای مردمی در سه ماه آمادهباش
سرهنگ امینی با اشاره به نقش مردم گفت: در سه ماه آمادهباش پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم بیش از ۹۰ هزار پرس غذا برای نیروهای بسیجی پخت و توزیع کردند؛ این جلوه واقعی مردممحوری مقاومت است.
پویش آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: بسیج در پویش آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد مشارکت گستردهای داشته و نتایج آن توسط فرمانده سپاه استان اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: موکبها، تشییع شهدا، برنامههای فاطمی و حضور پررنگ مردم، فضای شهر رشت را در هفته بسیج به سمت معنویت، فاطمیه و فرهنگ شهدا برد.
سرهنگ امینی خطاب به رسانهها گفت: پیامد این اتفاقات خوب را شما میتوانید تقویت و تمدید کنید.
بسیج؛ نهادی که انقلاب را تثبیت کرد
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان گفت: امام برای تثبیت انقلاب به نهادسازی دست زد و بسیج یکی از مهمترین آنها بود. امروز بسیج تنها محدود به جغرافیای ایران نیست؛ فرهنگ بسیجی جهانی شده و مانع جهانیسازی استکبار است.
