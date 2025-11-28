موکب شهدای فاطمیون در ورامین و ری؛ روایت ایثار در ایام شهادت حضرت زهرا(س) +تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موکب مردمی شهدای فاطمیون در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، یک روز در ورامین و دو روز در شهرستان ری برپا شد و طی این مدت، جمع زیادی از مردم، زائران و ارادتمندان اهلبیت(ع) از آن بازدید کردند.
در این موکب، برنامههای مختلف فرهنگی و خدماتی از جمله روایتگری و تبیین سیره شهدای فاطمیون، نمایشگاه عکس، ارائه خاطرات شهدا و پذیرایی از زائران برگزار شد.
همچنین غرفه پاسخگویی و مشاوره فرهنگی نیز مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
یکی از بخشهای ویژه این برنامه، حضور گردشگرانی از چند کشور اروپایی بود که با بازدید از نمایشگاه، نسبت به مجاهدتها و فداکاری شهدای فاطمیون ابراز احترام کردند.
این موکب با مشارکت خادمین مردمی و همراهی خانوادههای معظم شهدا برپا شد و هدف آن زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای مدافع حرم و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت عنوان شده است.
