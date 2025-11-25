به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) احیاگر فاطمیه، شامگاه دوشنبه همزمان با سوم جمادی الثانی، با حضور جمع کثیری از علما، فضلا، اساتید، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و عموم عاشقان و شیفتگان اهل بیت(ع) در حسینیه دفتر آن عالم ربانی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین «محمدرضا فاضل کاشانی» از اساتید خارج حوزه و مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در این مراسم در سخنانی گفت: امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت کسی است که سالها در عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها می سوخت و خدای متعال روز ارتحال او را با شهادت حضرت ام ابیها پیوند داد.

وی با اشاره به لزوم بزرگداشت علما و فقهای دین خاطرنشان ساخت: روایت شده که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: "من وقر عالما فقد وقر ربه" هرکس عالمی را تکریم کند پروردگارش را تکریم کرده است، لذا اگر ما مجالس تکریم برای بزرگان علمی و فقهی برگزار می کنیم، تعصب صنفی نیست بلکه چون علمای ربانی با خداوند متعال ارتباط داشته اند آنان را تکریم می کنیم.

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ابراز داشت: در روایت دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است "نظر محبت آمیز به عالم عبادت است"، این روایت به گونه دیگری نیز به عنوان مصداق اتم نقل شده که پیامبر(ص) فرمودند نگاه به صورت مبارک حضرت علی علیه السلام عبادت است.

فاضل کاشانی تاکید کرد: از برخی علمای عامه تعجب می کنیم که چگونه حقیقت را کتمان می کنند، اما با اینکه در طول تاریخ داعیه اخفاء و کتمان بوده کتب اهل سنت مملو از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.

وی گفت: روایت دیگری از امام ششم حضرت جعفر بن محمد علیهماالسلام نقل شده که پیامبر اکرم(ص) به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند "یا زهرا خدا به رضایت تو راضی و به غضب تو غضبناک است". این روایت متواتر است اما آنقدر این فضائل کتمان شده بود که به امام صادق علیه السلام می گفتند مگر چنین چیزی ممکن است؟ و از شنیدن این روایت از زبان امام صادق علیه السلام تعجب می کردند.

این استاد حوزه با اشاره به ورثه انبیاء بودن علما تاکید کرد: علمایی که ما طرفداری می کنیم کسانی هستند که در روایات ویژگی های آنان مشخص شده است لذا اگر عالمی از خودش حرفی بزند، حرفش خریداری ندارد بلکه باید راوی احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد؛ عالم باید به دنبال قرآن و روایات باشد نه اینکه دنبال به کرسی نشاندن حرف خودش باشد.

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با اشاره به سیره علمی و معنوی مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی ره گفت: آن عالم ربانی واقعا نکته سنج بودند و معارف زیادی را از قرآن و روایات استخراج می کردند، حضرت رضا علیه السلام فرمودند "اگر مردم محاسن کلام ما را می دانستند حتماً از ما تبعیت می کردند" چون معارفی که اهل بیت(ع) فرموده‌اند مطابق فطرت مردم بوده است، لذا ما باید هنر تبیین خود را بالا ببریم و مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی ره حقیقتا اینگونه بودند.

وی گفت: یکی دیگر از ویژگی های عالم ربانی طبق روایت، صیانت است. عالم ربانی ابتدا باید خودش را صیانت و مراقبت کرده باشد و دنیا او را فریب نداده باشد. دوم صیانت از دین است و فقیه نگهبان دین است، هرجا دین به مخاطره افتاد عالم باید خود را نشان دهد و مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی ره اینگونه بودند که به وقت خودش رفع شبهه می کردند.

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه وظیفه علما این است مردم را از پرتگاه ضلالت نجات دهند با ابراز تاسف از وضعیت حجاب و عفاف در کشور و به ویژه قم تاکید کرد: وضعیت حجاب قم و اطراف حرم چرا اینگونه است؟ چرا ما ساکت شده ایم؟ چرا ارشاد جاهل نمی کنیم؟ آیا فردای قیامت می توانیم پاسخ رسول خدا(ص) را بدهیم؟

