به گزارش رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، عربستان سعودی در چارچوب راهبرد نوین دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی، روندی را آغاز کرده که طی آن منابع نفتی این کشور عملاً به قدرت پردازشی و ارزش افزوده دیجیتال تبدیل می‌شود. این طرح شامل سرمایه‌گذاری‌های کلان در مراکز داده، زیرساخت‌های پردازشی و سامانه‌های هوش مصنوعی است.

طبق گزارش وب‌سایت Middle East Eye، ریاض قصد دارد در کمتر از یک دهه آینده به سومین قطب جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود؛ جایگاهی که مستلزم زیرساخت گسترده، مصرف عظیم انرژی و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری است.

در همین چارچوب، شرکت DataVolt در حال ساخت یک مرکز داده بزرگ به ارزش ۵ میلیارد دلار در ساحل دریای سرخ است؛ پروژه‌ای که بخشی از برنامه کلان سعودی برای ایجاد یک شبکه ابرمرکزهای داده در سطح کشور به شمار می‌رود.

همچنین شرکت دولتی Humain اعلام کرده است که ظرفیت تأمین برق مراکز پردازشی خود را تا سال ۲۰۳۴ به ۶.۶ گیگاوات افزایش خواهد داد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد برق عربستان از نفت و گاز تأمین می‌شود، تحلیلگران این تحول را نوعی «صادرات محاسبات» از سوی ریاض دانسته‌اند؛ به این معنا که سعودی به‌جای فروش نفت به‌عنوان کالای خام، انرژی حاصل از نفت را مستقیماً به قدرت پردازشی و محصولات دیجیتال تبدیل می‌کند.

کارشناسان این الگو را نمونه‌ای از تبدیل منابع سنتی به ارزش افزوده دیجیتال ارزیابی کرده و آن را بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی جدید در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده می‌دانند.

