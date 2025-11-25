به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالعزیز هلال الاحمد، فرمانده نیروی امنیت داخلی استان لاذقیه سوریه از انهدام یک هسته تروریستی که از خطرناکترین هستههای مرتبط با ایدئولوژی سازمان تروریستی داعش به شمار میآید، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، الاحمد در بیانیهای توضیح داد که این عملیات پس از رصد دقیق و پیگیری چند روزه انجام شد و یگانهای ویژه با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی به محل این هسته که قصد انجام عملیات تروریستی در ساحل سوریه داشته، حمله کرده است.
وی اشاره کرد که در این حمله درگیریهای مسلحانهای انجام شد که منجر به دستگیری تمامی عناصر تروریستی و به هلاکت رسیدن دو نفر از آنها پس از مخالفت با تسلیم و ضبط مقادیری سلاح و مهمات مختلف شده است. همچنین یکی از عناصر اطلاعاتی حین انجام وظیفه به شدت مجروح شده است.
گفتنی است در ۱۲ ماه جاری سوریه به ائتلاف بینالمللی ضد داعش که به رهبری امریکا در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد، پیوست. این ائتلاف از سال ۲۰۱۴ در سوریه و عراق عملیات انجام میدهد اما دولت سوریه در آن عضو نبود.
