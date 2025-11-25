به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی، مدیر عامل موسسه قرآنی مشکات با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام نخستین جشنواره سراسری «حفظ کل قرآن و مفاهیم الهی مشکات» اظهار کرد: روز گذشته، ثبت‌نام در این رویداد قرآنی پس از چند هفته فراخوان به پایان رسید و در نهایت بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر ثبت‌نام قطعی خود را تکمیل کردند.

وی با بیان اینکه این دوره از جشنواره تنها محدود به شرکت‌کنندگان داخلی نبود، افزود: امسال شاهد حضور حافظان و علاقه‌مندان قرآن از چند کشور مختلف از جمله آفریقای جنوبی، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، عراق، سوریه و نیجریه بودیم که نشان می‌دهد جشنواره مشکات به یک رویداد فراملی و اثرگذار در جهان اسلام تبدیل شده است.

مدیرعامل مؤسسه قرآن و عترت مشکات با اشاره به روند برگزاری آزمون‌ها توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۰ آذرماه آزمون کتبی بخش برادران و خواهران به صورت کاملاً آنلاین برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در فضایی استاندارد و با نظارت دقیق در آزمون مفاهیم الهی و حفظ کل قرآن مشارکت خواهند کرد.

محمدی با مرور روند فعالیت‌ها از ابتدای فراخوان گفت: این جشنواره پس از تجربه موفق دوره‌های ملی مؤسسه مشکات، با هدف برداشتن گامی تازه در مسیر تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن طراحی شد. استقبال گسترده شرکت‌کنندگان در هفته‌های گذشته نیز تأیید می‌کند که جریان حفظ و فهم قرآن در کشور کاملاً پویا و روبه‌گسترش است.

وی افزود: جذب بیش از ۲۵۰۰ حافظ و علاقه‌مند قرآن از سراسر کشور و چندین کشور خارجی، نتیجه اعتماد جامعه قرآنی، برنامه‌ریزی منسجم و همراهی رسانه‌های تخصصی است. این استقبال نشان می‌دهد برگزاری چنین جشنواره‌هایی یک نیاز واقعی فرهنگی است و باید با استمرار و تقویت بیشتر ادامه یابد.

به گفته مدیرعامل مؤسسه مشکات، پس از پایان ثبت‌نام، بررسی پرونده‌ها، ارزیابی اولیه و طی مراحل داوری تخصصی آغاز شده و در ادامه، برترین‌ها بر اساس معیارهای علمی و فنی انتخاب خواهند شد. در نهایت نیز اختتامیه جشنواره با معرفی و تجلیل از برگزیدگان همراه خواهد بود.

محمدی در پایان با قدردانی از مشارکت حافظان ایرانی و بین‌المللی تأکید کرد: هدف مؤسسه مشکات این است که این جشنواره به یک بستر دائمی و جریان‌ساز برای رشد حافظان و ترویج فهم عمیق‌تر از مفاهیم قرآن تبدیل شود. او همچنین از نهادهای قرآنی دعوت کرد با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، زمینه گسترش فرهنگ قرآنی را در جامعه فراهم کنند.

