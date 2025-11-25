به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که دست کم ۱۲۷ غیرنظامی از زمان آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان، در پی حملات این رژیم شهید شدند.

به گزارش روسیا الیوم، ثامین الخیطان سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل طی کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو گفت که نزدیک به یک سال از توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل گذشته و این مساله نتوانسته مانع از تداوم حملات ارتش اسرائیل شود.

وی افزود که در این حملات، غیرنظامیان به شهادت رسیدند و تاسیسات غیرنظامی در لبنان ویران شد و تهدیدهای نگران کننده‌ای نسبت به احتمالا حمله گسترده‌تر و شدیدتر صادر شد.

الخیطان تصریح کرد که فوتی‌ها شامل عدد اعلام شده براساس روش دقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل است و شاید شمار حقیقی کشته شدگان بالاتر باشد.

پیش از این وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود که ۳۳۱ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی پس از توافق آتش‌بس به شهادت رسیدند.



