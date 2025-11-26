تحلیل مرکز اتحادیه تحقیق و توسعه لبنان از ترور شهید طباطبایی؛ دشمن صهیونیستی برای جنگ عجله دارد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- شهید علی طباطبایی، رئیس ستاد کل حزبالله، ۱۰ سال پیش از ترور اسرائیلی جان سالم به در برده بود، وی از فرماندهانی بود که در دهه های گذشته در سوریه و یمن مأموریت داشت و فرمانده «طرح حمله به الجلیل» بود.
شهید «هیثم علی طباطبایی»، معروف به «ابوعلی طباطبایی»، متولد ۱۹۶۸ بود. وی از نسل مؤسسان حزبالله، دارای تجربه نظامی گسترده در لبنان، سوریه و یمن، فرمانده سابق یگان ویژه رضوان، در لیست تحت تعقیب آمریکا که چندین بار از عملیات ترور جان سالم به در برده بود. مادرش اهل جنوب لبنان و پدرش ایرانی است. وی در بیروت به دنیا آمد و در جنوب لبنان بزرگ شد.
شهید السید أبو علی، فرمانده برجسته نظامی حزبالله در حمله هوایی اخیر دشمن صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.
رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته ترور بهترین و برجسته ترین فرماندهان حزب الله را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند ساختار نظامی و امنیتی حزب الله را متزلزل کند، در مقابل مقاومت لبنان با انتخاب صبر راهبردی و ترمیم ساختار داخلی؛ امنیتی و نظامی خود به سرعت بعد از شهادت هر یک از فرماندهان خود جایگزین دیگری برای آن بر میگزیند.
در روزهای اخیر در محافل سیاسی و رسانه ای تحلیل های مختلفی از دلایل افزایش ترورهای رژیم صهیونیستی در لبنان عنوان شده است.
مرکز اتحادیه تحقیق و توسعه از مراکز معتبر پژوهشی در لبنان پیرامون جنایت تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان به نام شهید «هیثم الطباطبایی» تحلیلی را ارائه کرده است که در صفحات مجازی برخی از کاربران عرب دست به دست می شود.
این مرکز تحلیل خود را از ترورهای اخیر رژیم صهیونیستی بویژه ترور شهید طباطبایی را اینگونه مطرح می کند:
۱- مقاومت در لبنان از گذشته در وضعیت نامتقارن با دشمن عمل کرده است و موفق شده است مانع از آن شود که دشمن از برتری اطلاعاتی کلی خود در جنگ قبلی سوءاستفاده کند و آن را به یک دستاورد تعیین کننده تبدیل کند و جنوب را دوباره اشغال کند.
۲- هر دو طرف( حزب الله و رژیم صهیونیستی) در حال حاضر برای بهبود شرایط جنگ بعدی تلاش میکنند. این ترور در راستای تضعیف مقاومت است تا دشمن صهیونیستی در رویارویی احتمالی در موقعیت بهتری قرار گیرد. مقاومت نیز به نوبه خود برای رسیدن به همین هدف تلاش میکند، اما از طریق صبر استراتژیک و انباشت تواناییها.
۳- دشمن صهیونیستی برای جنگ عجله دارد ، زیرا میخواهد زمان را کوتاه کند تا مانع از تکمیل بازسازی مقاومت شود و همچنین میخواهد پیشگیرانه عمل کند، چرا که قرار است، انتخابات میاندورهای آمریکا در آوریل آینده بر گزار شود و ممکن است نتایج این انتخابات تغییراتی در میزان حمایت نمایندگان آمریکایی از آنها ایجاد کند که در صورت وقوع این امر میتوانیم آن را یک تغییر تاریخی توصیف کنیم.
۴- مقاومت در این فرآیند بهای سنگینی میپردازد، اما هدف از یک سو، تحمیل هزینه سنگین بر دشمن در آینده و از سوی دیگر، تضمین بهترین نتایج در صورت رویارویی است.
۵- درگیری با هژمونی غرب در منطقه در حال گذر از مرحلهای حیاتی و سرنوشتساز است. ما در مرحله ایجاد توازنهای بازدارندگی نیستیم، بلکه در مرحله آمادهسازی برای مهار پیشروی بیسابقه صهیونیستها از طریق یک جنگ سرنوشتساز هستیم که ممکن است به یک رویارویی همهجانبه وجودی تبدیل شود.
۶- در سطح امنیتی، مفهوم نقض و نفوذ از اعتبار خود فراتر رفته است و جای خود را به مفهوم پیشرفته پوشش جامع اطلاعات که میتواند به سرعت از طریق استفاده از موتورهای هوش مصنوعی به کار گرفته شود، داده است، به طوری که هر شاخصی که به اشتباه ظاهر شود منجر به شناسایی میشود.
۷- مقاومت با انتصاب جایگزین برای رهبران، ساختار رهبری خود را برای شوکهای امنیتی و ترورها آماده کرده است و تجربه و آمادگی لازم را برای تطبیق با این نوع هدفگیری به دست آورده است، حتی اگر به سطح جامعی مانند جنگ قبلی برسد.
۸- دشمن پس از ترور رهبران مقاومت در جنگ قبلی، معتقد بود که آنها را از توانایی مدیریت ساختار نظامیشان محروم کرده است، اما اکنون پس از کشف بخشی از توانایی آنها در رهبری نبرد در جنگ اخیر، شروع به برخورد با گروه رهبران جدید کرده است.
