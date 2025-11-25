طلبه بسیجی نماد «تلفیق علم و عمل» و «دین و سیاست» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور به مناسبت هفته بسیج بیانیه ای را صادر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً» (نساء/۹۵)

بسیج، این شجره طیبه و یادگار ماندگار معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، امروز فراتر از یک سازمان، به یک مکتب پویا، فرهنگ پیشرو و گفتمانی جهانی تبدیل شده است. هفته بسیج، فرصتی است برای بازخوانی کارنامه درخشان «لشکر مخلص خدا» که در هر صحنه‌ای که انقلاب و اسلام به آن نیاز داشته، با بصیرت و ایثار، حضوری حماسه ساز داشته است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن گرامیداشت این ایام‌الله، نکات زیر را به عنوان منشور همبستگی روحانیت و نهاد مقدس بسیج اعلام می‌دارد:

۱. بسیج؛ امتداد عاشورا و الگوی جهانی مقاومت

امروز تفکر بسیجی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است. آنچه امروز در غزه قهرمان، لبنان سرافراز، یمن مقتدر و عراق و سوریه مشاهده می‌کنیم، ثمره صدور همین تفکر است.

ایستادگی جانانه رزمندگان حماس و حزب‌الله در برابر ماشین جنگی رژیم سفاک صهیونیستی، تجلی عینی فرهنگ بسیج است که ثابت کرد «خون بر شمشیر پیروز است». حوزه‌های علمیه حمایت قاطع خود را از این جبهه مقدس اعلام داشته و تفکر بسیجی را تنها راه نجات قدس شریف می‌داند.

۲. جهاد تبیین؛ مأموریت خطیر بسیجیان امروز

در شرایطی که دشمنان اسلام با «جنگ ترکیبی» و «شبیخون فرهنگی» به دنبال تسخیر اذهان و قلب‌های جوانان هستند، بسیج باید علمدار «جهاد تبیین» باشد. روحانیت و بسیج، به عنوان دو بال انقلاب وظیفه دارند با روشنگری و بصیرت‌افزایی، غبار فتنه را کنار زده و حقایق ناب اسلام و انقلاب را برای نسل جدید تشریح کنند.

۳. بسیج؛ پیشگام در خدمت و پیشرفت

بسیج تنها مرد میدان جنگ سخت نیست؛ بلکه در عرصه‌های:

علم و فناوری: پیشرفت‌های هسته‌ای و نانو.

سازندگی: محرومیت‌زدایی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور.

همیاری اجتماعی: حضور در سیل، زلزله و بحران‌ها.

الگویی از «مدیریت جهادی» را ارائه کرده است. این روحیه «ما می‌توانیم» باید سرلوحه تمام مسئولین کشور باشد.

۴. پیوند ناگسستنی حوزه و بسیج

حوزه‌های علمیه خود را خاستگاه و پشتیبان فکری بسیج می‌دانند. «طلبه بسیجی» نماد تلفیق علم و عمل، و دین و سیاست است. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه بر تقویت پایگاه‌های بسیج طلاب و اساتید تأکید ورزیده و آن را ضامن انقلابی ماندن حوزه‌ها می‌داند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، فرا رسیدن هفته بسیج را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بسیجیان دلاور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

ما عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون در راه اعتلای کلمة‌الله و تحقق تمدن نوین اسلامی، در کنار بسیجیان دریادل بایستیم و یقین داریم که طبق وعده الهی، آینده از آنِ حزب‌الله است.

«وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

