پادکست طرز | پندها؛ بخش سوم: اهالی یاوه...

آیا میتوانید با یک دست بنویسید و با دست دیگر نقاشی بکشید؟ تا کنون تلاش کردهاید که همزمان تنیس و فوتبال بازی کنید؟ یحتمل شما نیز فکر میکنید که این کارها با تمرین امکانپذیر است. اما آیا میتوان همزمان هم شنید و هم حرف زد؟
۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۳
کد مطلب: 1754188
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و چهارم: پندها (3).
