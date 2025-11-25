  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | پندها؛ بخش سوم: اهالی یاوه...

۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۳
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و چهارم: پندها (3).

