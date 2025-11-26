به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، در بیانات خود به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با تسلیت این ایام، فرمودند: سادهزیستی یکی از مهمترین آموزههای اسلامی و از شاخصترین ویژگیهای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است و عمل به این اصل میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف کند.
ایشان با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت زهد اظهار داشتند: در روایات آمده است: «جُعِلَ الخَیرُ کُلُّهُ فی بَیتٍ وَ جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهدُ فی الدُّنیا؛ تمام خیر در خانهای جمع شده و کلید آن زهد و بیاعتنایی به دنیاست.» و در روایت دیگر آمده است: «لا یجِدُ الرّجلُ حلاوةَ الإیمانِ فی قَلبهِ حتّی لا یُبالیَ مَن أکلَ الدُّنیا؛ آدمی حلاوت ایمان را در قلب خود نمی یابد، مگر زمانی که برایش مهم نباشد چه کسی دنیا را میبلعد».
معظم له فرمودند: ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی، ورود زندگیها به مرحله تجمل و چشموهمچشمی است؛ مرحلهای که «دیگر قابل دفاع نیست».
ایشان با اشاره به سیره عملی پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم سلام و حضرت زهرا سلام الله علیها افزودند: مراسم ازدواج حضرت زهرا و امیرمؤمنان سلام الله علیهما با نهایت سادگی برگزار شد و جهیزیه حضرت همان گونه که منابع معتبر نقل کرده اند تنها شامل چند وسیله ابتدایی بود.
معظم له مهریه سنگین، جهیزیههای گرانقیمت و مراسمهای پرهزینه را از عوامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج دانسته و افزودند: وقتی ازدواج جوانان مشکل شود، جوانان نمی توانند ازدواج کنند و در نتیجه جمعیت کشور رو به کم شدن و پیر شدن می شود.
ایشان نسبت به سوءاستفاده از فناوریهای نو هشدار داده و فرمودند: امروز برخی با ابزارهای هوش مصنوعی، آبروی افراد را خدشهدار میکنند و زندگی خانوادهها را متلاشی میسازند.
معظم له سپس با اشاره به روایتی از امیرمؤمنان علیه السلام درباره استغفار، افزودند: امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ به کسانی که درباره خشکسالی، کمبود آب و کاهش جمعیت سؤال کردند، همه را به استغفار توصیه کردند. قرآن نیز در سوره نوح بارها تأکید میکند که استغفار سبب نزول برکات الهی است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان با بیان اینکه «مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها تنها برای عزاداری نیست، بلکه مدرسه تربیتی و سبک زندگی است»، افزودند: امیدوارم همگان مبلّغ زندگی، رفتار و سخنان نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها باشند.
