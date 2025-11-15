به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسش های پایگاه خبری شفقنا درباره «فناوریهای نوین، رسانه و هوش مصنوعی» پاسخ گفتند.
متن پرسش های شفقنا و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان به شرح ذیل است:
۱- گاهی مترجمان و نویسندگان، آثار دارای حقنشر را بدون اجازه ناشر یا مؤلف ترجمه یا بازنشر میکنند. آیا از نظر شرعی چنین اقدامی در کشورهایی که قانون کپیرایت الزامآور نیست جایز است؟ جایز نیست.
۲- اگر فردی اثری را از زبان دیگر ترجمه کرده ولی از نویسنده یا ناشر اجازه نگیرد، آیا این کار مصداق غصب معنوی و حرام است؟ جایز نیست.
۳- آیا استفاده از آثار تولیدشده توسط دیگران در فضای مجازی (مانند ویدیو، متن یا عکس) بدون ذکر منبع و رضایت صاحب آن، از نظر شرعی جایز است؟ در صورتی که علم به رضایت صاحبان آن باشد، جایز است.
۴- برخی کاربران برای تولید محتوای طنز یا تبلیغاتی از چهره یا صدای دیگران استفاده میکنند. آیا ساخت تصویر یا ویدیو با چهره فرد دیگر در قالب شوخی، بدون رضایت او، جایز است؟ جایز نیست.
۵- با توجه به توان روزافزون هوش مصنوعی در تولید آثار علمی، ادبی و پژوهشی، آیا نوشتن مقاله، پایاننامه یا کتاب با استفاده از هوش مصنوعی بدون ذکر نقش آن جایز است؟ آیا فرد میتواند چنین اثری را به نام خود منتشر کند؟ جایز نیست. مگر اینکه تصریح کند.
۶- در صورتی که فردی با کمک هوش مصنوعی مقالهای بنویسد و بخش عمدهی کار توسط ماشین انجام شده باشد، آیا نسبت دادن اثر به خود شخص بدون ذکر این موضوع، غصب علمی یا تدلیس محسوب میشود؟ اشکال دارد.
