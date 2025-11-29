خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)ـابنا: هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزرگوار راحل، در این کشور پایهگذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی، برای دیگر ملتها هم انشاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد. این سخن حکیمانه از مقام معظم رهبری، عمق و گستره مفهومی نهاد بسیج را در منظومه فکری انقلاب اسلامی آشکار میسازد.
بسیج؛ تجلی اراده مردمی در انقلاب اسلامی
بسیج به عنوان نهادی مردمی و برآمده از متن جامعه، در واقع تبلور عینی شعار "همه با هم" در انقلاب اسلامی است. امام خمینی(ره) با تأسیس این نهاد، ظرفیتی بینظیر در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کردند که توانست در بحرانیترین شرایط، به ویژه در دوران دفاع مقدس، اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به نمایش بگذارد. بسیج تنها یک نهاد نظامی نیست، بلکه نمودی از مشارکت عمومی در تمام عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
بسیج؛ الگوی مقاومت و خودباوری در جهان اسلام
جمله رهبر معظم انقلاب به درستی اشاره دارد که این حرکت عظیم میتواند برای دیگر ملتهای منطقه الگو و سرمشق باشد. در دنیای امروز که استکبار جهانی به دنبال سلطه بر کشورهای مستقل است، بسیج مدلی از مقاومت مردمی را ارائه میدهد که مبتنی بر ایمان، وحدت و خوداتکایی است. تجربه موفق ایران در مقابله با توطئههای دشمنان از طریق بسیج عمومی، درسهای ارزشمندی برای ملتهای مسلمان دارد.
بسیج در عرصههای مختلف؛ از علم تا فرهنگ
امروز بسیج تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود. حضور بسیجیان در میادین علمی، دستیابی به فناوریهای پیشرفته، فعالیتهای فرهنگی و جهادی در مناطق محروم، همه نشان از پویایی و تحول دائمی این نهاد انقلابی دارد. بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج پزشکان و سایر اقشار، گواهی بر این مدعاست که بسیج توانسته است در تمام سطوح جامعه نفوذ کرده و ظرفیتهای ملی را بسیج کند.
هفته بسیج؛ فرصتی برای بازخوانی مفاهیم ناب
هفته بسیج فرصتی است برای مرور دستاوردهای این نهاد عظیم و بازتعریف نقش آن در شرایط جدید جهانی. این هفته باید مجالی باشد برای تبیین هرچه بیشتر فلسفه وجودی بسیج و انتقال ارزشهای ناب آن به نسل جدید. تجلیل از بسیج تنها یک رسم نیست، بلکه زنده نگه داشتن روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری در برابر نظام اسلامی است.
بسیج به عنوان میراث گرانبهای امام راحل(ره) و مظهر اراده ملت ایران، نه تنها در گذشته بلکه در حال و آینده نیز نقش تعیینکنندهای در سرنوشت کشور خواهد داشت. همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند، این مدل مردمی و دینی میتواند برای دیگر ملتهای مسلمان نیز راهگشا باشد. تداوم راه بسیج به معنای حفظ روحیه انقلابی، جهادی و عدم وابستگی به دشمنان است که تضمینکننده عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه بینالمللی خواهد بود.
