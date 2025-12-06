به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر بابنوسه در ایالت غرب کردفان سودان از چند هفته پیش تحت محاصره نیروهای واکنش سریع قرار گرفته است. سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه وخامت اوضاع انسانی در این شهر می‌تواند به تکرار سناریوی فاجعه‌بار شهر الفاشر در شمال دارفور منجر شود.

ارتش سودان اعلام کرده که نیروهای واکنش سریع، بابنوسه را با توپخانه و پهپادهای راهبردی هدف قرار داده‌اند، اما سقوط شهر را تکذیب کرده است.

بابنوسه به دلیل موقعیت حیاتی و راهبردی خود نقشی تعیین‌کننده در کنترل مناطق دارد و جمعیت این شهر حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

ارتش سودان بدون عبور از بابنوسه نمی‌تواند به بخش‌هایی از دارفور یا دیگر مناطق کردفان دسترسی پیدا کند؛ بنابراین سقوط شهر به‌دست نیروهای واکنش سریع به معنای قطع مسیرهای اصلی تأمین ارتش خواهد بود.

از سوی دیگر، برای نیروهای واکنش سریع، تسلط بر بابنوسه می‌تواند راه را به‌سوی شهر «الابیض» در شمال کردفان باز کند.

...................................

پایان پیام/ 167