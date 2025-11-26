به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای رسمی سوریه روز چهارشنبه از کشته شدن دستکم پنج غیرنظامی و زخمی شدن شماری دیگر در پی وقوع یک انفجار در شمال غرب این کشور خبر دادند.
بنا بر گزارش تلویزیون رسمی سوریه به نقل از یک مقام مسئول در سازمان دفاع مدنی منطقه، این حادثه در روستای کفر تخاریم در حومه غربی استان ادلب رخ داده است.
منابع محلی گزارش دادهاند که علاوه بر قربانیان، حدود ۱۰ غیرنظامی دیگر نیز در نزدیکی محل انفجار، که مشغول کار در یک باغ زیتون بودند، مجروح شدهاند.
تیمهای دفاع مدنی مجروحین را به یکی از بیمارستانهای شهر کفر تخاریم منتقل کردهاند و همزمان، نیروها محل حادثه را برای جلوگیری از وقوع انفجارهای ثانویه تحت تدابیر امنیتی درآوردهاند.
فعالان محلی در شبکههای اجتماعی تصاویری منتشر کردهاند که نشاندهنده دود غلیظ برخاسته از محل انفجار و خسارات وارده به تعداد زیادی از درختان زیتون مجاور است.
این انفجار در حالی رخ میدهد که پیشتر نیز حوادث مشابهی در این منطقه به دلیل ذخیرهسازی نامناسب سلاح و مهمات گزارش شده است. در ۲۴ ژوئیه سال گذشته (تیر ماه)، انفجاری در منطقه معره مصرین در شمال ادلب منجر به کشته شدن ۱۱ غیرنظامی شد که وزارت دفاع سوریه آن را ناشی از وضعیت نامناسب انبارداری سلاح و تجهیزات اعلام کرده بود.
............................
پایان پیام
نظر شما