آیا معاد، تنها سخن از مرگ و قیامت است؟

رابطه معاد با توحید

معاد از ریشه عود به معنای بازگشت است (۱). تعبیر بازگشت زمانی به کار می‌رود که فردی در عالمی حضور داشته باشد و پس از رفتن از آنجا دوباره به همانجا بازگردد. انسان از عالم ورای ماده آمده است و دوباره به همان عالم بازمی‌گردد؛ بنابراین قیامت مرحله بازگشت انسان به وطن نخستین و تجدید دیدار با دیار آشناست؛ یعنی معاد رجوع به همان مبدأ است و همه مخلوقات به حقیقتی که از آن وجود یافته‌اند، بازمی‌گردند (۲).



رابطه معاد با عدل

معاد بر محور عدل استوار شده و اگر قرار بر اجرای عدالت نباشد، معاد و رسیدگی به اعمال، بی‌معنا خواهد شد. بر این اساس عدل از ارکان و مبانی معاد است (۳). بشر خواهان عدالت است و میل به عدالت دارد. این دنیا ظرفیت برپایی عدالت تام را ندارد و هنگام معاد وارد عالمی می‌شود که عدالت تام در آنجا محقق خواهد شد؛ بنابراین اگر معاد نبود، میل عدالت‌خواهی انسان به نتیجه مطلوب نمی‌رسید و بی‌معنا می‌شد.



رابطه معاد با ولایت (نبوت و امامت)

خداوند حکیم انسان را وقتی وارد دنیا کرد، رها نمی‌سازد و به غایت خلقت می‌رساند. هرچند انسان، در درون خویش، بینش به کمال مطلق دارد و با نوعی هدایتِ تکوینی به سوی کمال مطلق می‌رود، اما به جزئیات این مسیر آگاه نیست؛ ازاین‌رو، خداوند حکیم او را با هدایت تشریعی در این مسیر یاری می‌کند. در نتیجه هدف نبوت و امامت، جبرانِ کاستی‌های عقل انسان در حرکت به سوی غایت خلقت یعنی معاد، آشنا کردن و آماده سازی مردم نسبت به معاد و زندگی ابدی است (۴).



رابطه معاد با مهدویت

عصر مهدوی جلوه‌ای از قیامت خواهد بود؛ زیرا ناظر به جامعه‏‌ای آرمانی است که‏ همه‏ پیامبران، در تمامی ادیان و شرایع الهی، وعده‏ آن را به بشر داده‌‏اند. این دوره تجلی ولایت و عبودیت حق‌‏تعالی در همه هستی و در همه ابعاد زندگی بشر است و همه آثار ولایت حق مانند حیات طیبه و عدالت، تجلی کامل می‏‌یابد. چنانچه در روز قیامت به طور کامل‌ چنین خواهد شد وکفر و آثار آن از زمین برچیده می‏‌شود، حق، همه‏ جا را فرا می‏‌گیرد و نور عدالت بر همه چیز می‌‏تابد. در معاد نیز که ظهور عدالت فراگیر الهی است؛ ظرفیت عقول انسان‌ها کامل می‌شود و همه به کمالات شایسته خود می‌رسند؛ بنابراین مهدویت، معادی کوچک در این دنیاست و عدالت فراگیر را در حد ظرفیت دنیا پیاده می‌سازد (۵).

در نتیجه، معاد، بازگشت به مبدأ توحیدی است. عدل نیز از ارکان و مبانی آن است. در واقع معاد محلی برای تحقق عدالت کامل است. هدف نبوت و امامت، جبرانِ کاستی‌های عقل انسان در حرکت به سوی غایت خلقت یعنی معاد، آشنا کردن و آماده سازی مردم نسبت به معاد و زندگی ابدی است و عصر مهدوی نیز جلوه‌ای از قیامت و معادی کوچک در این دنیاست که عدالت فراگیر را در حد ظرفیت دنیا پیاده می‌سازد.

پی‌نوشت

