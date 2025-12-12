هواپیماهای اسرائیلی با ارتفاع پایین بر فراز قنیطره سوریه پرواز کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هواپیماهای اسرائیلی امروز جمعه بر فراز استان قنیطره در جنوب سوریه با ارتفاع پایین پرواز کردند، پس از آنکه نیروهای اشغالگر اسرائیل به چندین روستا در این استان نفوذ کردند، اقدامی که همچنان نقض حاکمیت سوریه محسوب می‌شود.

شبکه خبری سوریه گزارش داد که یک ستون نظامی اسرائیل متشکل از هشت خودروی زرهی از نقطه العدنانیه به سمت روستاهای «أم العظام» و «رویحینه» در استان قنیطرة حرکت کرده و از روستاهای «رسم الحلبی»، «المشیرفة» و «أم مباطنا» عبور کرده است.

این شبکه همچنین گزارش داد که پس از نفوذ نیروهای اسرائیلی، جنگنده‌های این کشور بر فراز استان قنیطرة پرواز کردند، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه شود.

در استان درعا نیز، شبکه خبری سوریه اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیل به روستای «العارضة» در منطقه حوض الیرموک نفوذ کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که اسرائیل دو روز پیش، چهارشنبه، نیز به همین روستا در غرب درعا نفوذ کرده و در جریان یک عملیات ناگهانی، «محمد القویدر» را بازداشت کرده است.

این تجاوزات و نفوذها در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد بارها از اسرائیل خواسته است تا به آرامش پایبند باشد و گفت‌وگوی واقعی و مؤثر با حکومت جولانی، داشته باشد و اطمینان دهد که هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷، بخش عمده‌ای از جولان را اشغال کرده و با استفاده از رویدادهای سرنگونی حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، به منطقه حائل نفوذ کرده و اشغال خود بر اراضی سوریه را گسترش داده است. اسرائیل همچنین قله جبل‌الشیخ را تصرف کرده و توافقنامه آتش‌بس سال ۱۹۷۴ را نقض کرده است.

علاوه بر این، اسرائیل حملات هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب تجهیزات و پایگاه‌های نظامی و سلاح‌های ارتش سابق سوریه شده است.

در ماه‌های اخیر، دیدارهایی میان مقامات اسرائیل و سوریه با میانجیگری آمریکا برگزار شده است تا ترتیبات امنیتی جدیدی برای خروج اسرائیل از مناطق اشغالی از اواخر سال ۲۰۲۴ و بازگشت به خطوط توافق آتش‌بس و توقف نقض حریم هوایی سوریه برقرار شود.

