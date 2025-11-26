به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افتتاحیه دوره هوش مصنوعی در چند سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته در بیروت به همت دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم السلام برگزار گردید.

حجت الاسلام محسن نخعی مدیر دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان در این افتتاحیه مطرح کرد: یکی از مهم ترین عوامل کشمکش های بین المللی موجود در جهان کنونی، برتری و تفوق علمی کشورها بر یکدیگر است و با توجه به تاکید اهل بیت علیهم السلام بر استمرار علم آموزی و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "پیشرفت علمی اساس قدرت، استقلال و اقتدار یک ملت است" بر ما اتباع اهل بیت علیهم السلام لازم است تا مهم ترین ساحت های علمی مؤثر در زندگی بشریت از جمله هوش مصنوعی به عنوان فناوری پیشرو در دنیای مدرن اطلاعات صحیح و جامعی کسب نمائیم.

وی ادامه داد: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت توجه به هوش مصنوعی، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در لبنان در صدد برآمد تا دوره ی ویژه در این عرصه با حضور اساتید برجسته برگزار نماید.

