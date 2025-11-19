به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) در لبنان، دوره هوش مصنوعی با حضور اساتید برجسته و ارائه مدرک معتبر برگزار می کند.

مهم ترین محورهای این دوره، مهندسی تعامل با هوش مصنوعی، نگارش پرامپت صحیح، تولید تبلیغات هوشمند، ابزارهای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و خلاقیت هنری و ... است.

زمان دوره ۲۴ الی ۲۸ نوامبر(۳ الی ۷ آذر) در الأکادیمیة اللبنانیة للمهارات والفنون در شهر بیروت پایتخت لبنان است.

علاقه مندان برای کسب ثبت نام و اطلاعات بیشتر می توانند از طریق واتس آپ با شماره ۹۶۱۷۶۵۸۰۲۳۰ تماس بگیرند.

