به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) در لبنان، دوره هوش مصنوعی با حضور اساتید برجسته و ارائه مدرک معتبر برگزار می کند.
مهم ترین محورهای این دوره، مهندسی تعامل با هوش مصنوعی، نگارش پرامپت صحیح، تولید تبلیغات هوشمند، ابزارهای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و خلاقیت هنری و ... است.
زمان دوره ۲۴ الی ۲۸ نوامبر(۳ الی ۷ آذر) در الأکادیمیة اللبنانیة للمهارات والفنون در شهر بیروت پایتخت لبنان است.
علاقه مندان برای کسب ثبت نام و اطلاعات بیشتر می توانند از طریق واتس آپ با شماره ۹۶۱۷۶۵۸۰۲۳۰ تماس بگیرند.
