خلاقیت جوانان شیعه دایکندی افغانستان برای داشتن آینده سبز و مبارزه با بحران اقلیمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فعالان اجتماعی استان دایکندی افغانستان و گروههای مردمی جهادی، از دو ماه بدینسو کارزاری را برای سبز نگهداشتن مناطق شیعهنشین افغانستان و تشویق مردم به کاشت بذر درختان جنگلی در دامنه کوهها، راهاندازی کردهاند.
این ابتکار که از سوی حبیب نجفیزاده، فعال اجتماعی و محیط زیست استان دایکندی روی دست گرفته شده، با استقبال گرم شیعیان مناطق مرکزی افغانستان روبرو شده و بسیاری از جوانان به گونه خودجوش و جهادی، برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند.
هدف از این ابتکار که حفاظت از طبیعت، احیای جنگلها و مبارزه با تغییرات اقلیمی عنوان شده، با کمترین امکانات و بدون حمایت مسئولان دولتی صورت میگیرد.
حبیب نجفیزاده که تمام فعالیتهای محیط زیستی خود را از طریق شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی میکند، تیمهای مردمی با همکاری بسیاری از شیعیان استانهای بامیان، دایکندی، غور، غزنی و میدان وردک تشکیل داده و بذر درختان کوهی را در اختیار آنها قرار داده است.
این فعال اجتماعی و محیط زیست دایکندی گفته که افغانستان سرشار از طبیعت است، اما مردم در حفاظت از طبیعت پاسخگو نبودهاند و اکنون زمان آن است که مردم مسئولیت خود را ادا کنند و در کاشت بذر درخت جنگلهای کوهی، همکاری کنند.
این ابتکار تیمهای جهادگر مناطق شیعهنشین محدود به جغرافیای افغانستان نمانده، بلکه بسیاری از پناهجویان شیعه در کشورهای اروپایی نیز این تیمها را در زمینه کشت درختان و توسعه جنگلها همکاری مالی کردهاند.
این نخستین اقدام اجتماعی مهم و اساسی شیعیان افغانستان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و احیای جنگلها در کویرهای پهناور مناطق مرکزی است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که مناطق مرکزی(شیعهنشین) طی سالهای اخیر با بحران شدید خشکسالی مواجه شده است.
خشکسالیها و تغییرات اقلیمی، تاثیرات منفی عمیق بر زندگی شیعیان افغانستان گذاشته و باعث شده که هزاران خانواده از مناطق بومی خارج شوند و به شهرها رو آورند.
