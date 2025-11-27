به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد مارلز، نماینده پارلمان استرالیا اعلام کرد که پارلمان این کشور به طور رسمی آزار و اذیت هزاره‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به رسمیت شناخته است.

آقای مارلز دیروز (چهارشنبه ۵ آذر) در پستی در فیس‌بوک نوشت: جامعه هزاره در جیلونگ، و در واقع در سراسر استرالیا، سهم بسیار زیادی در جامعه ما دارند.

وی با اعلام این خبر که «عصر دوشنبه، پارلمان ما آزار و اذیتی را که هزاره‌ها در افغانستان تحت حکومت طالبان با آن مواجه هستند، به رسمیت شناخت.» افزود: برای من افتخار من بود که با این افراد سخت کوش و فداکار برای رسیدن به این نقطه همکاری کنم.

این نماینده پارلمان در خطاب به فعالان هزاره تأکید کرد: «از همه شما برای تلاش‌ها و پیگیری‌های بی‌وقفه‌تان سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که دوشنبه در کنار شما بودم.»

گفتنی است پیش از این نیز پارلمان‌ها و نهادهای قانونگذاری چندین کشور دیگر، آزار و اذیت تاریخی هزاره‌ها در دوره حکومت عبدالرحمان خان و همچنین در دوره اول حکمرانی طالبان را به رسمیت شناخته بودند.

قابل ذکر است، با افزایش مهاجرت شهروندان هزاره افغانستانی به استرالیا در سالهای اخیر، این کشور در راستای حمایت از این قوم افغان‌تبار، آنان را به عنون یک قوم و زبان در کشور خود رسمیت داده است؛ هزاره‌ها افغانستان تنها قوم شیعه این کشور هستند که به زبان فارسی دری تکلم می‌کنند.

