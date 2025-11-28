پزشکیان: از حمایت رهبر معظم انقلاب سپاسگزارم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مطلبی که در فضای ایکس (توئیتر) منتشر کرد، از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت حمایت از اقدامات دولت چهاردهم تقدیر و تشکر کرد.

در متنی که آقای پزشکیان منتشر کرده ، آمده است: "از حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری سپاسگزارم. دولت با اتکای به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها، مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند."

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنانی خطاب به ملت ایران که از طریق تلویزیون انجام شد، بر حمایت از دولت تاکید کردند و فرمودند: از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کارهای خوبی را شروع کردند. بعضی از کارهای شهید رئیسی را که شروع کرده بود و نیمه کاره ماند ادامه دادند.





