ماجرای واقعی قالیچه پرنده در تاریخ اسلام!

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: ماجرای سوارشدن امام علی علیهالسلام و شیخین و انس بن مالک بر قالیچه پرنده به دستور پیامبر و رفتن به سمت غار اصحاب کهف چه بود؟
در برخی منابع شیعی، این ماجرا به طُرُق و اَشکال مختلف نقل شده که به حدیث «بساط» معروف شده است. (۱) در برخی منابع نیز تاریخ این اتفاق را روز ۲۱، ۲۴ و نیز ۲۷ ذیحجه ذکر کردهاند. (۲) این داستان که به ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام اشاره دارد، بهطور خلاصه از این قرار است که انس بن مالک نقل میکند روزی برای پیامبر قالیچهای از پشم از بلاد شرق به نام «عندف یا هندف» هدیه آوردند.
ایشان مرا صدا زدند و فرمودند که تعدادی از صحابه را که حضرت امیر علیهالسلام هم در آن میان بود، خبر نمایم. در این جمع افرادی چون خلفای سهگانه و طلحه و زبیر و در برخی نقلها سلمان فارسی نیز حضور داشتند.
سپس حضرت رسول فرمودند: «ای انس! تو هم بر روی قالیچه بنشین و مرا ازآنچه اتفاق میافتد باخبر ساز». پیامبر خدا به علی بن ابیطالب دستور داد تا به باد بگوید ما را حمل کند. ناگهان متوجه شدیم که در آسمان هستیم و رسول خدا میفرمودند: بابرکت و کمک الهی بروید و ما همچنان در آسمان حرکت میکردیم؛ بهفرمان علی علیهالسلام، پا بر زمین نهادیم.
سپس ایشان از ما پرسیدند میدانید در حال حاضر کجا هستیم؟ اینجا مکان اصحاب کهف است. یکییکی برخیزید و بر آنها سلام دهید. همه ما این کار را کردیم ولی جوابی دریافت نکردیم. تا اینکه حضرت خودشان بر اصحاب کهف سلام داد. ناگهان پاسخ آمد: «سلام بر تو ای جانشین رسول خدا!» وقتی حضرت از اصحاب کهف دلیل عدم رد سلام همراهانش را از ایشان پرسید، پاسخ دادند: ما فقط مأمور هستیم تا به پیغمبر یا وصی او سلام نماییم.
آنگاه بار دیگر بهفرمان ایشان، سوار بر قالیچه شدیم و به باد دستور دادند تا ما را ازآنجا به مکان دیگری ببرد. بعد از مدتی که نزدیک به غروب آفتاب بود، در زمینی که آبی در آن نبود، توقف کردیم. عرض کردیم یا امیرالمؤمنین! آبی نیست تا وضو سازیم، وقت نماز است. لذا حضرت به مکانی تشریف بردند و پای خود را به زمین زدند و آبی جوشش کرد و وضو گرفتیم و نماز خواندیم.
ایشان تا نیمهشب مشغول نماز بودند. سپس فرمودند: برخیزید تا برویم، بهزودی همه یا قسمتی از نماز صبح را با پیغمبر درک میکنیم. پس از مدتی سیر در آسمان، به مسجد مدینه رسیدیم درحالیکه پیامبر یکرکعت از نماز صبح را خوانده بودند و ما رکعت دوم پیامبر را درک کردیم.
بعد از نماز، انس آنچه را که مشاهده کرده بود، برای رسول خدا تعریف کرد.
نتیجهگیری:
بهطور خلاصه، ماجرای سوارشدن امام علی علیهالسلام و شیخین و انس بن مالک و برخی دیگر از صحابه بر قالیچه و حرکت آن توسط باد بهسوی آسمان و بهفرمان رسول خدا و نیز توقف نزد مکان اصحاب کهف و جواب سلام آنان فقط به حضرت امیر بهعنوان جانشین و وصی رسول خدا و سپس بازگشت به مدینه و اقامه نماز صبح با پیامبر در مدینه، در بسیاری از منابع شیعی نقل شده است که نشاندهنده و بیانگر ولایت و جانشینی حضرت امیر و نیز فضائل و کرامات ایشان هست که تعدادی از صحابه بهعنوان شاهدان ماجرا حضور داشتند.
پینوشتها:
