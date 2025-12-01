چطور عصبانیت را کنترل کنیم؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: یک نفر از نزدیکان خیلی به من بدی کرده است. هر کاری میکنم که بتوانم فراموش کنم نمیتوانم. به فکر انتقام هستم. چه کنم؟
انسان در برابر رفتارهای ناشایست دیگران، ممکن است به چند شکل عکسالعمل نشان دهد. برخی در مقابل بدی دیگران، مقابلهبهمثل کرده و بدی را با بدی جواب میدهند، عدهای نیز پا را از مقابلهبهمثل فراتر نهاده و با رفتاری بدتر، انتقام میگیرند. برخی از افراد از خطای دیگران چشمپوشی میکنند و آنها را میبخشند و در این میان عدهای نیز نهتنها از خطای دیگران میگذرند که با انجام کار خوب در حق آنان، گذشت خویش را به حداعلا میرسانند.
در نگاه اسلام مسلمانان همواره به عفو و گذشت دعوت شدهاند و چشمپوشی از خطاهای دیگران بهعنوان یک ارزش اخلاقی تلقی میگردد. خداوند در قرآن میفرماید:
«رفتار بد دیگران را بهوسیله کار بهتر دفع کن». (۱)
امام صادق علیهالسلام نیز در کلامی خطاب به عبدالله بن جندب میفرمایند:
«باکسی که با تو قطع رابطه کرد، رابطه برقرار کن؛ به کسی که از تو دریغ داشت، ببخش؛ به کسی که به تو بدی کرد، نیکی کن؛ بر کسی که تو را ناسزا گفت، سلام کن؛ با دشمنت، منصفانه رفتار کن و کسی را که بر تو ستم نمود، عفو کن.» (۲)
تقویت باور
ازجمله اموری که میتواند بار سنگین انتقام را از دوش ما بردارد باور بهنظام هستی و ابتناء آن بر عدالت است. وقتی انسان نسبت به مهربانی خداوند و عدل الهی یقین یابد اجرای عدالت را بر عهده او خواهد گذشت چراکه میداند او هرگز ضرر نمیکند. باور به جهان آخرت و روز حساب، نقش بسیار مهمی در کاهش میل به انتقام دارد.
تقویت عمل
کینه، انسان را از حرکت در مسیر مستقیم بازمیدارد و او را متوقف میکند. به همین دلیل انسان عاقل بهجای تمرکز بر کینه و انتقام، بر انجام عمل خیر متمرکز میشود و با تمسک به عمل و فضائل اخلاقی رشد روحی خویش را تقویت مینماید.
مدیریت خشم
شخصی که اهل انتقام است همواره خشم در وجودش همچون آتش زیر خاکستر آمادة شعلهور شدن است؛ بنابراین لازم است انسان برای رفع این حالت به مدیریت خشم پرداخته و با ورزش و فعالیتهای علمی، هنری و... ذهن را مشغول کند تا از صرافت انتقام بیفتد.
فواید عفو
۱. آرامش
انسانی که از خطای دیگران میگذرد، در وهله اول آرامش را به روح خویش هدیه میدهد و سپس از طریق اغماض و عفو خویش، دیگران را شرمنده و پشیمان از رفتار بدشان میکند.
۲. جلب محبت و عفو الهی
اولین سود بخشش دیگران، نصیب خود انسان میشود؛ چراکه این امر اسباب بخشش الهی را فراهم میکند. قرآن دراینباره میفرماید:
«و باید عفو کنند و گذشت نمایند؛ مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟» (۳)
۳. تبدیل دشمنیها به دوستی
از دیگر فواید عفو، تبدیل خصومتها به دوستیها است. قرآن دراینرابطه میفرماید:
«رفتار خوب و بد (ازنظر تأثیر) برابر نیستند. با کارهای بهتر، از کارهای بد پیشگیری کن که در این صورت آنکس که با تو دشمنی دارد، همانند دوست صمیمی تو خواهد شد؛ ولی به این مرتبه بلند نرسند، مگر آن کسانی که صبر دارند و دارای حظّ وافری (از کمال انسانی) هستند.» (۴)
۴. کسب عزت
جابر از امام باقر (علیهالسلام) نقل میکند که فرمودند: «سه چیز است که خداوند به سبب آنها به انسان عزت میدهد: گذشت از کسی که به انسان ظلم و ستم کرده و اعطاء و بخشش به کسی که او را محروم ساخته و ارتباط باکسی که قطع ارتباط کرده است.» (۵)
عوارض انتقام
۱. انتقام نهتنها انسان را به آرامش نمیرساند، بلکه کینه و کدورت را در وجود او پررنگتر میکند.
۲. شخصی که انتقام میگیرد روابط خود با دیگران را وارد یک چرخة معیوب و بیپایان دشمنی و خصومت میکند. در حقیقت انتقام او بهاحتمالزیاد دوباره منجر به انتقام طرف مقابل میشود و کینه روی کینه جمع خواهد شد.
۳. تصور شخص از انتقام این است که با انتقام به حس برنده شدن دست خواهد یافت، غافل از اینکه با انتقام احساس پوچی، عذاب وجدان، گناه و تشدید خشم، سراغ او میآید.
۴. در انتقام خواهناخواه آسیب به دیگری مطرح میشود و این آسیب میتواند در ابعاد جسمی، روحی، مادی و معنوی متصور گردد. در تعامل با دیگران آسیب رساندن اگرچه از روی انتقام و با این توجیه باشد که چون او آسیب رسانده من هم میخواهم آسیب برسانم، باز هم روش مناسب اخلاقی نیست و با انجامش اصول بنیادین اخلاقی زیر سؤال میرود.
۵. در نگاه دین حتی آنهایی که اهل خطا هستند فرصت بازگشت دارند؛ اما انتقام این فرصت را از اهل خطا میگیرد و بستر دشمنی بیشتر را فراهم میکند. کسی که خطا کرده تا وقتی با انتقام روبرو نشده احتمال پشیمانی و بازگشت به مسیر اخلاقی برای او بیشتر است، اما وقتی مورد انتقام قرار گرفت به دلیل تشدید خصومت او هم فرصت پشیمانی و توبه را از دست میدهد.
۶. هر مشکلی که در زندگی انسان ایجاد میشود میتواند فرصتی برای تمرین فضائل اخلاقی باشد. رنجی که از جانب دیگری به انسان میرسد نیز میتواند ویژگیهای اخلاقی چون صبر، کظم غیظ و تابآوری انسان را بالا ببرد.
نتیجهگیری:
در نظام ارزشی اسلام و در احکام اخلاقی توصیه شده تا مؤمنین با همدیگر روابط دوستانه داشته باشند و از این طریق روح مهربانی و دوستی در متن جامعه تزریق گردد. بخشش دیگران نه عملی از روی ضعف، بلکه نشانه یک انتخاب آگاهانه است. انسانی که از انتقام چشمپوشی میکند به عدل الهی یقین دارد و میداند که در این معامله هرگز ضرر نخواهد کرد. عفو و گذشت از خطای دیگران منجر به دستیابی شخص به آرامش، جلب رحمت الهی و تبدیل دشمنیها به دوستیها میگردد و بالعکس انتقام، کینه و کدورتها را افزون نموده، برکت را دفع و آسیبهای روحی و روانی ایجاد میکند.
پینوشتها
۱. «اِدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَهَ»، مؤمنون، آیه ۹۶
۲. «صِلْ مَنْ قَطَعَک وَاعْطِ مَنْ حَرَمَک وَ اَحْسِنْ اِلی مَنْ اَساءَ اِلَیْک و سَلِّمْ عَلی مَنْ سَبَّک وَ اَنْصِفْ مَنْ خاصَمَک وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَّلَمَک»، الحرانی، علی بن الحسین بن شعبه، تحف العقول، بتصحیحه والتعلیق علیه: الغفاری، علیاکبر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۴ ق، ص ۳۰۵
۳. «وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَکمْ»، نور، آیه ۲۲
۴. «وَلاتَسْتَوی الْحَسَنَهُ وَلا السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاِذا الَّذِی بَیْنَک وَ بَیْنَهُ عَدوَهٌ کاَنَّهُ وَلِی حَمِیمٌ * وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ ذُوحَظٍّ عَظِیم»، فصلت، آیات ۳۴ و ۳۵
۵. «ثَلَاثٌ لَایزِدِ اللّهُ بِهِنّ الْمَرْءَ اِلَّا عِزّاً: اَلصَّفْحُ عَمّنْ ظَلَمَهُ وَ اِعطَاءُ مَنْ حَرُمَهُ وَ الصِّلَهُ لِمَنْ قَطَعَهُ»، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، محقق / مصحح: غفاری، علیاکبر و محمد، آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ قمری، ج ۲، ص ۱۰۹، باب (العفو)
