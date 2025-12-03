خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: خداوند متعال در آیه اول می فرماید برید زن بگیرید و غصه بی پولی و فقر رو نخورید، من خودم درستش میکنم اما بلافاصله در آیه دوم میفرماید اگر قدرت بر پرداخت مهریه و نفقه نداشتید و فقیر هستید زن نگیرید و عفت پیشه کنید چه جوری باید به این تناقض جواب داد؟ چرا دو آیه پشت سر هم، حرف های متناقض با هم می زنند؟ بالاخره کدام درست است؟ مگر قرآن اگر کلام خداست نباید بدون تناقض باشد. پس این چیست!؟
یکی از اصول اساسی قرآن کریم، انسجام و هماهنگی در آیات آن است، چراکه خود قرآن فرموده است:
«آیا در قرآن نمیاندیشند تا به هماهنگی آیات آن پی ببرند و دریابند که آن از جانب خدا نازل شده است؟ اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، قطعاً در آن ناسازگاری و ناهماهنگی بسیاری مییافتند.»(۱)
اما در برخی موارد، در نگاه اولیه، آیات ممکن است متعارض به نظر برسند، ازجمله آیات ۳۲ و ۳۳ سوره نور که در ظاهر دو فرمان متفاوت در مورد ازدواج ارائه دادهاند. در ادامه به بررسی دقیقتر این دو آیه پرداخته خواهد شد.
بررسی آیات ۳۲ و ۳۳ سوره نور
خداوند در آیه ۳۲ میفرماید:
«افراد بیهمسر را همسر دهید و... اگر فقیر باشند، خداوند آنان را از فضل خود بینیاز میسازد و خداوند گشایشگر و داناست.»
در این آیه، خداوند به مؤمنان توصیه میکند که برای ازدواج افراد مجرد اقدام کنند و نگرانی از فقر را کنار بگذارند؛ زیرا خداوند درهای روزی را بر روی آنان باز خواهد کرد. این آیه تأکیدی بر اصل تشویق به ازدواج و اعتماد به فضل الهی دارد؛ و در آیه بعدی میفرماید:
«و کسانی که توانایی ازدواج ندارند، باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بینیاز سازد...»
در این آیه، به کسانی که بنا به هر دلیلی شرایط لازم برای ازدواج را ندارند، دستور داده شده که عفت ورزند. (۲)
رفع تعارض ظاهری
بنابراین آیه نخست خطاب به کسانی است که بر آن بیهمسران ولایت دارند(۳) و کسانی که مسئول ازدواج افراد بیهمسر هستند ازجمله خانواده و جامعه، (۴) که از طریق کمکهای مالی، پیداکردن همسر مناسب، تشویق به ازدواج و پادرمیانی برای حل مشکلات و موانع این امر، مقدمات ازدواج مجردها را فراهم سازند(۵) و اینکه اگر افرادی که میخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، فقیر و تهیدست باشند شما اصلاً نگران نباشید؛ چراکه خدای متعال آنان را غنی و بینیاز میسازد. (۶) اما گاهی باوجود تمام تلاش و کوشش خود شخص و دیگران، وسیله ازدواج فراهم نمیگردد و خواهوناخواه انسان مجبور است مدتی را با محرومیت بگذراند، آیه دوم تکلیف این افراد را روشن کرده که باید عفت پیشه کنند:
«و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بینیاز سازد»
و هیچ عذری برای تن دادن به آلودگی جنسی این افراد پذیرفته نیست، بلکه باید قدرت ایمان و شخصیت و تقوا را در چنین مرحلهای آزمود. (۷)
بنابراین میان دو آیه منافاتی وجود ندارد زیرا آیه اوّل امر به مؤمنان، اولیای مجرّدها و مسئولین و متولیان جامعه اسلامی است که سزاوار نیست جوانان را به دلیل فقر و تهیدستی مجرد رها کنید و اگر مانع موجود بر سر راه ازدواج، فقر و تنگدستی است نگران نباشید و به فضل الهی امیدوار باشید و با اعتماد به وعده الهی در مورد گسترش رزق، به آنان کمک کنید و شرایط ازدواج آنها را فراهم کنید؛ اما آیه دوّم خطاب به خود مجردها است و سخن در موردی است که به هر دلیل زمینه ازدواج برای شخص فراهم نیست که در اینجا وظیفه عفت ورزیدن است.
نتیجهگیری
میان دو آیه ۳۲ و ۳۳ سوره نور هیچ تعارضی وجود ندارد، بلکه هر یک ناظر به مسئولیت گروهی خاص است. آیه نخست، جامعه و سرپرستان را به تلاش برای تسهیل ازدواج مجردها و رفع موانع اقتصادی تشویق میکند، درحالیکه آیه دوم بر وظیفه فردی تأکید دارد و کسانی را که به هر دلیلی امکان ازدواج ندارند، به حفظ عفت و تقوا فرا میخواند. این آیات در مجموع، راهکاری جامع ارائه میدهند که هم بُعد اجتماعی و هم بُعد فردی را در موضوع ازدواج و عفتورزی مورد توجه قرار میدهد.
پینوشتها
. سوره نساء آیه ۸۲
۲. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱۴، ص ۴۵۸
۳. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت-لبنان، دار احیاء التراث العربی، ج ۷، ص ۴۳۱
۴. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران - ایران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ج ۶، ص ۱۸۲
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱۴، ص ۴۵۷
۶. نجفی، محمدجواد، تفسیر آسان، تهران-ایران، اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج ۱۴، ص ۸۴
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱۴، ص ۴۵۹
نظر شما