مستندات هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: میگویند سه هجوم به خانه حضرت فاطمه سلاماللهعلیها شده است. لطفاً نحوه این هجومها را مستند بیان کنید؟
پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) و غصب خلافت در جریان سقیفه، امام علی (علیهالسلام) و جمعی از اصحاب ایشان اقدامات متعددی را انجام دادند تا با توجه به دستور و وصیت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) به عموم مسلمانان خلافت را به امام علی (علیهالسلام) بازگردانند. یکی از این اقدامات تحصن در خانه حضرت فاطمه (سلامالله علیها) بود. با توجه به تأثیری که این تحصن میتوانست بر جامعه بگذارد به دستور ابوبکر و توسط کارگزاران وی به شدیدترین وجهی شکسته شد.
هجوم به خانه حضرت فاطمه
بعد از رحلت جانگداز پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) و واقعه سقیفه بنیساعده که خلافت را به ابوبکر واگذار کردند عده قابلتوجهی از مردم با خلافت او مخالفت کردند ازجمله این افراد برخی از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) بودند امام علی (علیهالسلام) و عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر و براء بن عازب ازجمله اصحابی بودند که از بیعت با ابوبکر خودداری کردند. (۱)
جمعمی از این افراد به اشکال مختلفی سعی میکردند مخالفت خود با حکومت ابوبکر را اعلام کنند؛ اما وقتی مشاهده کردند که اقدامات آنها تأثیری برای واگذاری خلافت به امام علی (علیهالسلام) بهعنوان جانشین بهحق پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) ندارد بر آن شدند که در خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) تحصن کنند(۲) تا از این طریق علاوه بر اعلام عمومی به جامعه مبنی بر نارضایتی خود از اتفاقاتی که رویداده است وجدانهای خفته را بیدار کنند شاید از این طریق بتوانند حق امام را به ایشان بازگردانند. (۳)
این حرکت هوشمندانه و انتخاب خانه حضرت فاطمه (سلامالله علیها) (۴) بهعنوان مکان تحصن سبب احساس خطر در غاصبان خلافت گردید؛ به همین دلیل ابوبکر بر آن شد که این تحصن باید شکسته شود و متحصنین از خانه حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) خارج شوند.
بعد از دستور ابوبکر کارگزاران وی چندین بار به خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) هجوم آوردند در مورد اینکه چند بار به خانه حضرت هجوم برده شده است چندین گزارش در منابع نقل شده است.
ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و السیاسه، گزارش کرده است که ابوبکر در چهار نوبت عمر و قنفذ را به خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) فرستاد تا ضمن شکستن تحصن، امام علی (علیهالسلام) و متحصنان در خانه حضرت را برای بیعت فراخوانند. (۵)
اما با توجه به بررسیهایی که برخی مورخین انجام دادهاند ابوبکر سه بار افرادی را به خانه امام علی (علیهالسلام) فرستاد و درخواست بیعت کرد؛ که در نوبت اول و دوم آنها تنها موفق شدند کسانی که در خانه حضرت متحصن بودند به جز امام علی (علیهالسلام) را از خانه خارج کنند، اما در نوبت سوم مهاجمین با توجه به دستور ابوبکر مبنی بر اینکه به هر صورتی که شده باید امام علی (علیهالسلام) از خانه خارج شود و برای بیعت به مسجد آورده شود، شدت عمل سختی به خرج دادند و ضمن آتش زدن درب خانه حضرت و مجروح کردن حضرت فاطمه (سلامالله علیها) امام علی (علیهالسلام) بهاجبار برای بیعت به سمت مسجد کشاندند. (۶)
هجوم اول
با توجه به آنچه سلیم بن قیس نقل کرده است هجوم اول بدین شکل بوده است: «وقتی علی (علیهالسلام) خوار کردن (بیاعتنائی) مردم و ترک یاری او و متحد شدنشان با ابوبکر و اطاعت و تعظیمشان نسبت به او را دید، خانهنشینی را اختیار نمود. عمر به ابوبکر گفت: چه مانعی بر سر راه داری که سراغ علی نمیفرستی تا بیعت کند؟ ... ابوبکر گفت: چه کسی را سراغ او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را میفرستیم. او مردی تندخو و غلیظ و خشن و از آزادشدگان است (قبلاً عبد بوده) و نیز از طایفه بنیعدی بن کعب است. ابوبکر قنفذ را و به همراه عدهای فرستاد. او به درب خانه حضرت آمد و اجازه ورود خواست، ولی حضرت به آنان اجازه نداد. (قنفذ همانجا ماند و) اصحاب قنفذ به نزد ابوبکر و عمر برگشتند درحالیکه آن دو در مسجد نشسته بودند و مردم اطرافشان بودند. گفتند: به ما اجازه داده نشد. (۷)
هجوم دوم
در جریان هجوم دوم بنا بر آنچه برخی از مورخین نقل کردهاند ابوبکر به عمر بن خطاب دستور داد باید کسانی که در خانه حضرت هستند را از خانه خارج کنند و اگر مقاومت کردند با آنها بجنگند. بر همین اساس عمر بن خطاب فرماندهی مهاجمین را به عهده گرفت و درحالیکه تهدید به آتش زدن خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) میکرد به سمت منزل حضرت حرکت کرد و هنگام مواجهه با حضرت فاطمه (سلامالله علیها) به ایشان گفت: «به خدا سوگند! اگر اجتماع این افراد در خانه تو ادامه داشته باشد، دستور خواهم داد تا خانه را بر آنها آتش بکشند» (۸) در این هجوم کسانی که در خانه حضرت متحصن بودند بهجز امام علی (علیهالسلام) را از خانه خارج کردند. در همین جریان بود که کسانی مانند زبیر در دفاع از امام علی (علیهالسلام) شمشیر کشیدند. (۹)
هجوم سوم
بعد از دو هجوم قبلی که بیان شد دستگاه خلافت با توجه به احساس خطری که از ادامه تحصن توسط امام علی (علیهالسلام) داشت بر آن شد تا به شدیدترین وجهی وارد عمل شده و تحصن را سرکوب کنند و امام علی (علیهالسلام) را برای بیعت به مسجد بیاورند. در جریان این هجوم نیز عمر بن خطاب خطاب به اهل خانه حضرت فریاد میزد: «به خدا قسم آتش را بر شما مسلط میکنم» (۱۰) در جریان این هجوم درب خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) توسط مهاجمین به آتش کشیده شد و حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) بهشدت مجروح شدند و صدمات و لطمات وارده بر آن حضرت (سلاماللهعلیها) سبب سقط حضرت محسن (علیهالسلام) گردید و مهاجمین بهاجبار حضرت علی (علیهالسلام) را از خانه جهت بیعت به مسجد بردند. (۱۱)
نتیجهگیری:
بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) و جریان غصب خلافت، امام علی (علیهالسلام) و به همراه برخی دیگر از اصحاب پیامبر سعی فراوانی کردند تا حق خلافت به ایشان بازگردد؛ اما متأسفانه این اقدامات موفقیتآمیز نبود و بدین سبب تصمیم بر آن شد که در خانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) تحصن کنند. این تحصن برای غاصبان خلافت بسیار گران آمد چراکه احتمال آن میرفت که ادامه این تحصن وجدانهای خفته را بیدار کند و عرصه بر غاصبان خلافت تنگ آید. در نتیجه بر آن شدند که این تحصن را شکسته و متحصنین را وادار به بیعت با ابوبکر کنند. در همین راستا سه بار به خانه حضرت هجوم آوردند. سختترین و خشنترین این هجومها بار سوم بود.
پینوشتها:
۱. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیتا، ج ۲، ص ۱۲۴.
۲. مورّخان، در شمار کسانی که از بیعت با ابوبکر سرباز زدند و همراه با علی (ع) و زبیر در خانه حضرت فاطمه (س) بست نشستند، اشخاص زیر را نام بردهاند: عباس بن عبدالمطلب عتبه بن ابی لهب سلمان فارسی ابوذر غفاری عمار بن یاسر مقداد بن اسود کندی بَراء بن عازِب اُبَی بن کعْب گروهی از بنیهاشم و مهاجران و انصار؛ مقاله: هجوم به خانه حضرت زهرا سلامالله علیها، بارگذاری شده در سایت موسسه تحقیقاتی ولیعصر
۳. عسکری، سقیفه: بررسی نحوه شکلگیری حکومت پس از پیامبر، نشر منیر، ۱۳۸۷ ش، ص ۹۹.
۴. بنا بر گزارشهای معتبری که منابع شیعه سنی ذکرشده است خانه حضرت زهرا در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) جایگاه ویژه و مهمی داشت بهعنوان نمونه در تفسیر آیه ۳۶ سوره نور اتفاقنظر وجود دارد که شان نزول این آیه اهل خانه حضرت فاطمه (س) است.
سیوطی، الدر المنثور، دارالفکر، بیروت، دارالفکر، بیتا، ج ۶، ص ۲۰۳؛ اربلی، کشف الغمه، قم، رضی، ۱۴۲۱ ق ۱۴۲۱ ق، ج ۱، ص ۳۱۳.
۵. ابنقتیبه، الامامه و السیاسه، قم، سید رضی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۳۰-۳۱.
۶. یوسفی غروی، محمدهادی، «تاریخ هجوم به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)»، تاریخ در آینه پژوهش، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۷۹ ش.
۷. سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، قم، الهادی، ۱۴۲۰ ق، ص ۱۴۸ - ۱۴۹، باب قضایا السقیفه علی لسان سلمان الفارسی، باب هجوم قبائل قریش علی بیت الوحی واحراقه.
۸.مجلسی، بحارالانوار، بیروت داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۸، ص ۳۱۳.
۹.طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، مؤسّسهالاعلمی، بیروت، چهارم، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۴۴۳؛ ابنقتیبه، همان، ج ۱، ص ۱۷ – ۱۹.
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، مؤسّسهالاعلمی، بیروت، چهارم، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۵۸۷؛ ابوالفداء، اسماعیل بن علی، تاریخ ابوالفداء، طبع مصر بالمطبعه الحسینیه، ج ۱، ص ۱۵۶؛ ابنعبد ربه، احمد، العقد الفرید، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۱۳.
۱۱. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامه، بعثت، قم، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۳۴؛ المسعودی، أبو الحسن علی بن الحسین بن علی (متوفای ۳۴۶ هـ)، اثبات الوصیه، انصاریان، قم، ۱۳۸۴ ش، ج ۱، ص ۱۴۶.
نظر شما