به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریمیان رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اعلام کرد که رویداد فرهنگی‌ـ‌هنری «فاطمیون» با محوریت شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در دهه دوم فاطمیه برگزار می‌شود.

او گفت این برنامه مجموعه‌ای از روایتگری مقاومت، خاطره‌گویی از شهدا، برپایی نمایشگاه عکس و آثار هنری مرتبط با ایثار و مجاهدت خواهد بود. همچنین در قالب این رویداد، شب شعر فاطمی با حضور شاعران آئینی و فعالان فرهنگی استان برگزار می‌شود.

کریمیان خاطرنشان کرد که حوزه هنری خراسان جنوبی در کنار این برنامه‌ها، چند نماهنگ با محور مقاومت و ایثار را نیز در دست تولید دارد که بخشی از آن‌ها تا پایان سال به مرحله انتشار خواهد رسید.

وی تأکید کرد: «پرداختن به هویت انقلابی، فرهنگ مقاومت و روحیه ضد استکباری مردم، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های حوزه هنری است و رویداد فاطمیون نیز در همین مسیر طراحی شده است.»

