۴ آذر به عنوان «روز اندیمشک» در تقویم ثبت شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی‌اکبر ولایتی» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چهارم آذر روز حماسه و ایستادگی مردم غیور شهر اندیمشک است، روزی که هرچند در تقویم ثبت و ضبط نشد ولی تاریخی سترگ از مردانگی و ایستادگی سنگربانان خوزستان قهرمان را ثبت کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین نوشت: هجوم هوایی وحشیانه صدام به اندیمشک در چهارم آذر ۱۳۶۵ که حدود دو ساعت طول کشید یکی از هولناک‌ترین رخدادهای دفاع مقدس است. در این بمباران، حدود چهل نقطه از این شهر مورد هدف قرار گرفت و بیش از ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ مجروح تقدیم ایران اسلامی شد تا مردم اندیمشک با مقاومت مثال زدنی خود حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران رقم بزنند.

ولایتی پیشنهاد کرد: بسیار شایسته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای فرهنگ عمومی و هیات محترم دولت اهتمام ویژه ورزند تا چهارم آذرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز اندیمشک ثبت شود.

............

پایان پیام/ 218

