به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افتتاح شد. در این مراسم، آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار، سخنرانی کرد و بر اهمیت علم و پژوهش در استقامت دین و حیات جامعه تأکید نمود.

آیت‌الله فاضل سخنان خود را با استناد به کلام نبوی آغاز کرد و فرمود: «رسول خدا (ص) فرمودند علم یک نعمت بزرگی است در میان همه نعمت‌های بزرگ الهی. علم موهبتی است الهی که خداوند به انسان عطا می‌کند.»

ایشان در ادامه به پیوند علم و پایداری حکومت‌ها و دین اشاره کرد و بیان نمود: «…می‌فرمایند ملک و دین استقامت پیدا نمی‌کند؛ این تالیفات، این پژوهش است که منجر به استقامت دین می‌شود. اگر یک دولت و حکومت علم را مورد توجه قرار ندهد و بر محور علم عمل نکند، آن ملک استقامت نخواهد داشت.»

دین، علم و حیات حوزه

ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار با انتقاد از تبلیغات منفی علیه مراکز علمی دینی، پویایی حوزه را یک حقیقت موجود دانست. ایشان گفت: «حوزه‌های علمیه برخلاف تبلیغ دشمنان که می‌گویند حوزه در اِغما رفته و در آن خبری نیست، فعال و پویا است و بلکه کانون علم بوده است.»

وی تأکید کرد: «در طول تاریخ حوزه‌های علمیه مهد تحقیق و پژوهش بوده است در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف آنچه مربوط به علوم انسانی می‌شود… هرچند در دروس قدیم غیر از علوم انسانی مانند ریاضیات هم تدریس می‌شده است.»

آیت‌الله فاضل دستاوردهای کنونی را نتیجه این رویکرد دانست و اظهار داشت: «امروزه به برکت انقلاب، به برکت افکار امام خمینی، ابوابی از علم گشوده شده است. این یک حقیقتی است که به صراحت بیان می‌کنیم. الان هزاران میدان تحقیقاتی داریم که آماده و پذیرای محققان است تا اندیشه ناب را استخراج کنند.»

لزوم پرداختن به مسائل مغفول

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار با اشاره به تنوع پژوهش‌ها، بیان داشت: «بحث‌های معارفی ما به مراتب گسترده‌تر از بحث‌های فقهی و اصولی است. الان ده‌ها فقه مضاف داریم حضور فعال فقه را در اکثر رشته ها مشاهده می‌کنیم.»

او در خصوص تولید فکر جدید گفت: «این نمایشگاه برای تولید فکر جدید است. هر بخشی علاوه بر منشورات جدید خود، افکار جدید را نیز نشان می‌دهد که ما برای این مسئله جدید و طرح این نظرات را دنبال می‌کنیم.»

وی سپس به وجود مسائل مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اشاره کرد و خواستار اقدام جدی پژوهشی شد: «هنوز برخی مسائل مغفول است، مثلاً بحث زنان در قانون و مجلس و حتی در جامعه مشکلات اساسی دارد. مساله حجاب مغفول واقع شده است و باید کار تحقیقاتی جدی روی این قبیل مسائل بشود.»

این زمان، زمان طلایی حوزه است

آیت‌الله فاضل با وجود اذعان به مشکلات جاری، چشم‌انداز حوزه را بسیار روشن توصیف کرد: «حوزه مشکلات فراوانی دارد از جمله بحث معیشت طلاب دارد، اما از حیث بستر سازی و پویایی و تحقیق در طول تاریخ حوزه، مثل این زمان نداشتیم. این زمان طلایی است.»

وی در پایان گفت: «امیدوارم این نمایشگاه قدمی برای خدمت به اسلام و مکتب اهل بیت(ع) و خدمت به دین و اندیشه‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی باشد.»

