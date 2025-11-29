به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افتتاح چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر، حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و مدیر اجرایی این رویداد، بر اهمیت تعامل علمی و نقش این نمایشگاه در شکلگیری تمدن آینده تأکید کرد.
قاسمی در مراسم افتتاحیه که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اعلام کرد: «بیش از ۳۶ مؤسسه و مرکز تحقیقاتی در نمایشگاه فقه و کلام معاصر حاضر میباشند و برخی از مؤسسات بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب برای عرضه به نمایش گذاشتهاند.»
مدیر نمایشگاه در تبیین هدف اصلی این رویداد، رویکردی تعاملی را مطرح ساخت: «آنچه مسلم است، نمایشگاه صرفا مکانی برای خرید کتاب نیست، بلکه زمینهساز تعامل بیشتر پژوهشگران و مؤسسات انجام میگیرد.»
وی با اشاره به اهمیت تولیدات علمی جاری، و تعامل ارزنده میان پژوهشگران چشمانداز آینده را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان ساخت: «آثار فاخرتری به چاپ میرسد. همانطور که از گذشتگان آثار فاخری به دست ما رسیده و تمدنی شکل گرفته، آثار ما نیز برای آیندگان میتواند تمدنی جدی را رقم بزند.»
حجت الاسلام قاسمی همچنین بر ضرورت پرداختن به مباحث نوظهور تأکید کرد و گفت: «فقه معاصر و کلام ضرورتی مهم است که باید به آن پرداخته شود.»
قاسمی در ادامه گفت: یکی از مهمترین برنامههای این دوره از نمایشگاه، رونمایی از آثار آیتالله شیخ جواد فاضل لنکرانی بود. مدیر نمایشگاه در این بخش خبر داد: «در این مراسم، رونمایی از آثار آیتالله شیخ جواد فاضل لنکرانی در قالب یک نرمافزار و ۱۵ جلد کتاب ارزنده انجام میپذیرد.»
وی در پایان سخنان خود، از همکاریهای صورت گرفته قدردانی کرد و افزود: «از مرکز نور هم سپاسگزاریم که در تهیه و تولید این نرمافزار مجموعه آثار، همتی جدی کردند و این اثر را به سرانجام رساندند.»
همچنین اعلام شد که در حاشیه این نمایشگاه، هر روز یک نشست علمی تخصصی در حوزه فقه و کلام معاصر برگزار خواهد شد.
........................
پایان پیام
نظر شما