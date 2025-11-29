به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، حجتالاسلام راشدینیا، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی (نور)، در سخنرانی خود به نقش حیاتی فناوری در پیشبرد اهداف علمی حوزههای دینی پرداخت.
حجتالاسلام راشدینیا با اشاره به سابقه فعالیتهای مرکز نور، اظهار داشت: «مرکز نور افتخار دارد بیش از سه دهه فعالیت خود در موضوعات متنوعه، برای بیش از ۱۰۰ نفر از شخصیتهای شیعی مجموعه آثار تولید کند.»
معاون پژوهشی مرکز نور بر لزوم بهرهبرداری از پیشرفتهای روز تأکید کرد و گفت: «امروزه فناوریهای نوین نقش مهمی در ساحتهای زندگی بشر دارد. افرادی موفقاند که بتوانند از این فناوریها بهترین استفاده را ببرند.» وی یادآور شد که مرکز نور حدود ۳۵ سال پیش تولید نرمافزارهای اسلامی را آغاز کرده است.
وی با اشاره به تحولات فناوری روز، بیان کرد: «امروز با وجود مدلهای بزرگ زبانی و چتباتها، انقلابی بزرگ در تحقیق و پژوهش شکل گرفته است.»
در همین راستا، راشدی نیا گامهای عملی مرکز نور را در این مسیر اعلام کرد و گفت: «اخیراً دو سامانه گفتگو با احادیث و گفتگو با تفاسیر رونمایی شده است و بهزودی سامانه گفتگو با متون فقهی نیز رونمایی خواهد شد.» این سامانهها نشاندهنده تلاش مرکز نور برای تلفیق میراث غنی اسلامی با جدیدترین دستاوردهای محاسباتی است.
...............................
پایان پیام
نظر شما