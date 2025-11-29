کد مطلب: 1755568

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) با حضور جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت (ع)در مرکز امام رضا(ع) در اسلو، نروژ برگزار شد.