۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۰
کد مطلب 1755568

تصاویر | محفل شیعیان نروژ در مرکز امام رضا(ع) بهمناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۰
کد مطلب: 1755568

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) با حضور جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت (ع)در مرکز امام رضا(ع) در اسلو، نروژ برگزار شد.

............

پایان پیام

برچسبها
شهادت حضرت زهرا(س)
اسلو
نروژ
شیعیان نروژ
