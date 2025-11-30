به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فلسطین را جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی دانست.

اسماعیل بقائی بامداد یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ به مناسبت روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فلسطین، جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی، و عمیق‌ترین زخم بر وجدان بشریت است.

وی افزود: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از سوی آمریکا و متحدانش به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه می‌دهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین - نه فقط در لفظ بلکه از طریق اقدام موثر- جهت پایان‌دادن به اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت را یادآور می‌شویم.

