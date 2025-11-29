به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله به مناسبت سفر پاپ لئون چهاردهم به لبنان، پیامی خوشامدگویی ارسال کرد و در آن تأکید کرد که این کشور با تنوع فرهنگیاش، پل ارتباطی بین پیروان دو دین آسمانی مسیحیت و اسلام است.
در این پیام، حزبالله خاطرنشان کرد که «آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم، ناشی از عدم تعهد برخی افراد به حقوق بشر و عدم احترام به آن است، چه به دلیل اختلاف در دین، رنگ، نژاد، زبان یا منافع.»
حزبالله همچنین به کاهش احترام به حقوق بشر توسط برخی افراد، از جمله رهبران، گروهها، احزاب، طوایف، کشورها و سازمانها اشاره کرد و افزود که این امر منجر به رشد طمع، تسلط و استفاده از زور به جای عدالت میشود.
این حزب در ادامه به فاجعهای که در غزه طی دو سال گذشته رخ داده اشاره کرده و گفت که «این فاجعه ناشی از ادامه اشغالگری صهیونیستها و نقض حقوق مردم فلسطین در سرزمین و وطن خود است، و همچنین ناشی از بیتوجهی جامعه بینالمللی به اصول عدالت و حق برای یافتن راهحلی پایدار برای این درگیری در منطقه ما است.»
حزبالله همچنین به مشکلاتی که لبنانیها به دلیل اشغال بخشی از سرزمین خود و ادامه حملات صهیونیستی با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت که این اشغالگری به دنبال تسلط بر منابع آبی، زمین و ثروتهای گازی لبنان است و میکوشد تا لبنانیها را تحت فشار قرار دهد.
در پایان، حزبالله تأکید کرد که سفر پاپ به لبنان فرصتی است تا مقاومت بر تعهد خود به زندگی مشترک، دموکراسی توافقی و حفظ امنیت و ثبات داخلی تأکید کند و بر حمایت از حاکمیت ملی و حفاظت از آن در برابر هر نوع تجاوز یا اشغال پافشاری کند.
این حزب همچنین بر پایبندی خود به رد مداخلات خارجی که به دنبال تسلط بر کشور و مردم لبنان و مصادره تصمیمگیری ملی آن هستند، تأکید کرد.
