به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان روز جمعه گذشته، گروهی از خبرنگاران را به «وادی زبقین» منتقل کرد؛ منطقهای که دولت آن را در چارچوب «مرحله اول طرح محدود کردن سلاح به دست دولت» معرفی کرده است.
طبق گزارش الاخبار، خبرنگاران پس از عبور از مسیرهای طولانی و دشوار ــ که ارتش عمداً برای نشان دادن سختی مأموریت خود انتخاب کرده بود ــ به تأسیسات مقاومت رسیدند که پس از آتشبس اخیر به کنترل ارتش درآمده است.
نشانههای سالها مقاومت: سلاحها، انبارها و میراثی که باقی مانده است
در سراسر دره، آثار سالها فعالیت مقاومت کاملاً نمایان بود:اتاقهای سیمانی، انبارهای قدیمی و مقادیر مهمات رهاشده، بقایای مواضعی که بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ ستون مقاومت بودهاند، نشانههای حملات هوایی دشمن که جنگلها و محل استتار پرتابگرها را هدف قرار داده بود.
وادی زبقین به دلیل توپوگرافی ویژه و فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از مرز فلسطین اشغالی، یکی از پایگاههای اصلی مقاومت محسوب میشود؛ پایگاهی که نسلهای متوالی از رزمندگان فلسطینی و لبنانی در آن حضور داشتهاند.
در بخش اصلی بازدید، خبرنگاران وارد تونلی حفرشده در عمق حدود ۱۰۰ متری شدند؛ تونلی که تا پیش از آتشبس نقش بیمارستان صحرایی را ایفا میکرد.
میان روایت رسانهها و تأکید ارتش
با وجود تلاش برخی رسانهها برای معرفی این عملیات بهعنوان «پیروزی ارتش و شکست حزبالله»، افسران لبنانی تأکید کردند ارتش تنها تصمیم سیاسی دولت و مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ را اجرا میکند؛ تصمیمی که زیر فشارهای اسرائیلی ـ آمریکایی برای ایجاد تردید در توان ارتش و توجیه تجاوزات بیشتر اتخاذ شده است.
سرتیپ نقولا ثابت، فرمانده بخش جنوب لیطانی، خطاب به خبرنگاران گفت: «ارتش همه سلاحهای مقاومت را که مصادره میکند منهدم نمیکند.» او همچنین منطقه را «خطرناکترین نقطه خاورمیانه و مقدس بهخاطر خون شهدا» توصیف کرد.
رسانههایی که یک واقعیت را بزرگ کردند و واقعیت مهمتر را نادیده گرفتند
در حالیکه برخی رسانهها با هیجان از «ورود به تونل مقاومت» گزارش دادند، همان رسانهها تقریباً بدون اشاره از ایستگاه اول تور عبور کردند؛ جایی که اشغالگری اسرائیل تا ارتفاعات اللبونه ــ یکی از پنج نقطه اشغالی ــ گسترش یافته بود.
دو ایستگاه عمداً انتخاب شده بود تا نشان دهد ارتش همزمان در حال تکمیل استقرار خود در جنوب است و در عین حال خواستار خروج اسرائیل از مناطق اشغالی است!
مرحله دوم طرح و فشارهای خارجی
بازتاب رسانهای مرحله اول برای ارتش مثبت تلقی شد؛ اما منابع آگاه درباره اجرای چهار مرحله باقیمانده ابراز تردید کردند. دلیل اصلی این تردید، فشار اسرائیل و آمریکا برای اجرای تقابلی طرح است؛ فشاری که میتواند به تنش با ساکنان مناطق منجر شود.
طبق اطلاعات منتشرشده، فرستاده آمریکایی مورگان اورتاگوس در سفر روز چهارشنبه خود احتمالاً از بازرسی خانههای غیرنظامیان در سراسر لبنان، بهویژه بقاع سخن خواهد گفت؛ اقدامی که با هشدارهای مقاومت و حساسیت اجتماعی بالایی همراه است.
همزمان، فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل اعلام کرده که نیروهایش «در حالت آمادهباش در جبهههای لبنان و سوریه» هستند.
احتمال تشدید کارزار علیه سلاح مقاومت
انتظار میرود با آغاز سال جدید میلادی، کمپین تشکیک اسرائیل در «جدیت ارتش لبنان» شدت گیرد و ادعاهای بیشتری درباره وجود سلاح مقاومت در منازل مدنی به کمیته «مکانیسم» ارائه شود. منابع همچنین میگویند طرح ایجاد نیروی بینالمللی جدید ــ پیشنهادی از سوی برخی طرفهای خارجی ــ تنها محدود به جنوب لیطانی نخواهد بود و ممکن است تا مرزهای رودخانه الاولی گسترش یابد.
