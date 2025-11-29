حامیان فلسطین در نیوزیلند خواستار قطع روابط با اسرائیل شدند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، گروهی از فعالان در منطقه تاراناکی نیوزیلند از دولت این کشور خواستند تا اسرائیل را به دلیل گسترش شهرک‌سازی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی تحریم کرده و به حقوق بین‌الملل پایبند بماند.

این گروه همچنین درخواست کردند که پرچم فلسطین در شورای منطقه‌ای نیو پلیموث به اهتزاز درآید، اما این درخواست از سوی شورا رد شد.

با این حال، فعالان از شورای نیو پلیموث خواستند مانند دیگر شهرهای نیوزیلند، سیاست‌های خرید و قراردادهای خود را با قطعنامه‌های سازمان ملل همسو کند تا حمایت عملی از فلسطین نشان داده شود.

