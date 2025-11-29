  1. صفحه اصلی
حامیان فلسطین در نیوزیلند خواستار قطع روابط با اسرائیل شدند + تصاویر

۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۸
حامیان فلسطین در نیوزیلند خواستار قطع روابط با اسرائیل شدند + تصاویر

در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، گروهی از فعالان در منطقه تاراناکی از دولت نیوزیلند خواستند تا اسرائیل را به دلیل گسترش شهرک‌سازی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی تحریم کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، گروهی از فعالان در منطقه تاراناکی نیوزیلند از دولت این کشور خواستند تا اسرائیل را به دلیل گسترش شهرک‌سازی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی تحریم کرده و به حقوق بین‌الملل پایبند بماند.

این گروه همچنین درخواست کردند که پرچم فلسطین در شورای منطقه‌ای نیو پلیموث به اهتزاز درآید، اما این درخواست از سوی شورا رد شد.

با این حال، فعالان از شورای نیو پلیموث خواستند مانند دیگر شهرهای نیوزیلند، سیاست‌های خرید و قراردادهای خود را با قطعنامه‌های سازمان ملل همسو کند تا حمایت عملی از فلسطین نشان داده شود.

