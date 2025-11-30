به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از ادامه عملیات نظامی خود در شمال کرانه باختری خبر داد و مدعی شد که نیروهای ویژه آن در شهر جنین تجهیزات انفجاری و کارگاه ساخت بمب کشف کرده‌اند.

این در حالی است که منابع فلسطینی از عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از استان طوباس پس از چهار روز درگیری شدید و ویرانی گسترده خبر داده‌اند.

به گفته‌ی احمد الأسعد، استاندار طوباس، حمله ارتش منجر به تخریب حدود ۳۵۰ خانه فلسطینی، بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ شهروند شده است. وی همچنین از بکارگیری بالگردهای آپاچی و تخریب شبکه آب روستای طمون در جریان عملیات خبر داد.

این تازه‌ترین دور از عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری است که به موازات تداوم جنگ ویرانگر در غزه انجام می‌شود. طبق آمارها، از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون، بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند و تلفات غزه از مرز ۷۰ هزار نفر گذشته است.

