به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، مدعی شده است که در نشست‌های پیشین با مقامات افغانستان به خصوص با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان داشته، اسلام‌آباد به تمام وعده‌های خود در قبال افغانستان عمل کرده است.

اسحاق دار در یک نشست خبری که روز گذشته (شنبه ۸ آذر) برگزار شد، گفت در مقابل عمل‌کردن تمام این وعده‌ها در مواردی چون تجارت، اقتصاد، مهاجرین و سیاست، پاکستان از مقامات افغانستان خواست که تنها یک موضوع را برای پاکستان انجام دهند، آن هم اینکه اجازه ندهند خاک افغانستان برای هراس‌افکنی استفاده شود.

او در راستای همین خواسته پاکستان از افغانستان تصریح کرد که از کابل خواسته‌اند تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را یا به اسلام‌آباد تحویل دهند، یا به جای دیگری انتقال دهند.

وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرد که ثبات در افغانستان برای صلح و ثبات در تمام منطقه لازم و ضروری است.

از سوی دیگر مقامات حکومت سرپرست افغانستان همواره حضور تی‌تی‌پی را در کشور خود رد کرده و با تصریح بر این‌که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود، افزوده‌اند که ناامنی در پاکستان، مشکل داخلی این کشور است و این درخواست اسلام‌آباد، درخواستی «غیرمنطقی» است.

...............

پایان پیام/