زنگ خطر تغییر کاربری اماکن مذهبی در سریلانکا به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی جدید، برخی نهادهای پژوهشی و فعالان حوزه میراث فرهنگی اعلام کردهاند که طی سالهای اخیر تغییراتی در کاربری تعدادی از اماکن مذهبی در سریلانکا صورت گرفته است.
گزارشهای جدید از سوی نهادهای پژوهشی و فعالان میراث فرهنگی سریلانکا، زنگ خطر را در مورد تغییر کاربری گسترده اماکن مذهبی در سراسر این کشور به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارشها، مکانهایی که در طول سالها به عنوان مراکز عبادی برای جوامع هندو، مسلمان و مسیحی شناخته میشدند، اخیراً تحت عنوان «تغییر کاربری»، به عنوان اماکن وابسته به سنت بودایی معرفی شدهاند.
این تغییرات، نگرانیهایی جدی را در مورد تشدید حساسیتها و تنشهای مذهبی میان اقلیتها و اکثریت بودایی کشور ایجاد کرده است.
تخصصان توصیه میکنند که هرگونه تصمیمگیری در مورد ثبت یا مدیریت این اماکن تاریخی، باید با لحاظ کردن نظرات و دیدگاههای تمامی جوامع محلی ذینفع صورت پذیرد تا از بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
