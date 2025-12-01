به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با موضوع «پیشنیازهای بهرهبرداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات» عصر امروز با ارائهی حجتالاسلام والمسلمین حجتالله بیات، رئیس مرکز موضوعشناسی احکام فقهی، در چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد.
در این نشست، سخنران بر ضرورت تعامل میان فقه و علوم مختلف برای دستیابی به شناخت دقیقتر موضوعات تأکید کرد و بیان داشت که بدون بهرهگیری از دستاوردهای علمی، امکان صدور احکام کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه فراهم نمیشد.
وی همچنین به نقش مراکز موضوعشناسی در ایجاد ارتباط میان حوزههای علمی و فقهی اشاره کرد و این تعامل را راهی برای ارتقای کارآمدی نظام فقهی در پاسخگویی به مسائل نوپدید دانست.
این نشست با حضور جمعی از پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث فقهی و علمی برگزار شد.
