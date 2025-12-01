به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرارسیدن یکصدوچهارمین سالگرد شهادت سردار جنبش مشروطهخواهی گیلان، میرزا کوچک خان جنگلی، سومین کاروان پیادهروی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، جوانان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به تاریخ و هویت گیلان برگزار خواهد شد.
این رویداد مردمی با شعار محوری «گیلان پس از قتل تو فرزند شهید است» در نظر دارد ضمن یادآوری جایگاه تاریخی و مجاهدتهای سردار جنگل، فضای عمومی شهر را در روز سالگرد شهادت این مبارز آزادیخواه، با حالوهوای هویتمحور و وحدتآفرین همراه کند.
بر اساس اعلام ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی، این برنامه روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۰۰ با حرکت از سبزهمیدان رشت ـ محل اعلام نخستین حکومت جمهوری ایران ـ آغاز میشود و کاروان پس از طی مسیر تاریخی و فرهنگی شهر رشت، به سمت سلیمانداراب، آرامگاه میرزا کوچک خان، ادامه مسیر خواهد داد.
این آیین علاوه بر پیادهروی خانوادگی، شامل بخشهایی چون روایتهای تاریخی از مبارزات نهضت جنگل، اجرای برنامههای فرهنگی و آیین گلباران مزار سردار جنگل در محل آرامگاه است.
هدف از اجرای چنین برنامههایی، «تقویت حافظه تاریخی جامعه»، «معرفی میراث مبارزاتی گیلان به نسلهای جدید» و «تبدیل مناسبتهای هویتی به رویدادهای مشارکتمحور» است.
این برنامه به همت ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی و با مشارکت داوطلبانه گروههای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود و حضور برای عموم شهروندان آزاد است.
