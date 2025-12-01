به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد و ایمیلهای محرمانهای که به دست رسانههای آمریکا رسیده است نشان میدهد رحمانالله لکنوال، شهروند ۲۹ ساله افغان که نوامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) در نزدیکی کاخ سفید به دو سرباز گارد ملی آمریکا شلیک کرد، دستکم یک سال و نیم پیش از حادثه نشانههای آشکار فروپاشی روانی و اختلال «استرس پس از سانحه (PTSD)» شدید از خود نشان میداد.
لکنوال که بهعنوان عضو سابق «واحد صفر» (نیروی ویژه مورد حمایت سیا) با ارتش آمریکا در قندهار همکاری نزدیک داشت، در جریان عملیات «متحدان خوشآمدید» دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ همراه همسر و پنج فرزندش به آمریکا آمد و ابتدا در ایالت واشنگتن اسکان داده شد.
بر اساس گزارش رسانههای رسمی آمریکا، از بهار ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۳) حامیان جامعه افغان و سازمانهای امدادی بارها به مقامات مهاجرتی و درمانی هشدار داده بودند که او «بهعنوان یک انسان، پدر و نانآور خانواده، عملاً هیچ عملکردی ندارد». او شغلهای پیاپی خود را رها میکرد، روزها در اتاق تاریک و انزوا میماند و بدون برنامه قبلی سفرهای طولانی و بیقاعده در سراسر آمریکا انجام میداد.
این هشدارها علیرغم غربالگری امنیتی اولیه و بررسیهای سالانه، نادیده گرفته شد تا اینکه ۶ آذر ۱۴۰۴ لکنوال در کمین مسلحانه به دو سرباز گارد ملی شلیک کرد. سارا بکستروم ۲۰ ساله کشته و اندرو ولف ۲۴ ساله به شدت مجروح شد. متهم نیز زخمی و دستگیر شد.
دادستانی فدرال او را به «قتل درجه یک» متهم کرده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تحقیقات FBI نشان میدهد لکنوال پس از ورود به آمریکا رادیکالیزه شده و سابقه تروریستی قبلی نداشته است.
این حادثه انتقادهای شدیدی از روند غربالگری امنیتی و نبود حمایت روانی کافی برای بیش از ۲۰۰ هزار پناهجوی افغان در آمریکا به دنبال داشته و کنگره وعده بررسی فوری برنامههای حمایتی را داده است.
.............
پایان پیام/
نظر شما