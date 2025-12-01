به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آمریکایی واشنگتن پست در مطلبی جدید گفته است که افغانستان و پاکستان به سمت تشدید تنش نظامی پیش میروند.
واشنگتن پست در این زمینه افزوده است: افغانستان و پاکستان در میان حملات مرگبار در دو سوی مرز و خشم فزاینده اسلامآباد از تماسها و نزدیکی هند با طالبان، به سمت یک تشدید نظامی جدید حرکت میکنند.
این رسانه مهم آمریکایی همچنین به تنش اخیر بین دو کشور اشاره کرده و تأیید کرده است: کابل، پاکستان را متهم کرد که روز سهشنبه (۴ آذر) حملات هوایی به شرق افغانستان انجام داده که دستکم ۱۰ کشته، از جمله ۹ کودک، بر جای گذاشت و قول تلافی داد.
واشنگتن پست تصریح کرده است که البته پاکستان مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.
گفتنی است تنشهای میان پاکستان و طالبان بر سر گروه «تحریک طالبان پاکستان» در حالی ادامه دارد که پاکستان مدعی است این گروه از سوی طالبان افغانستان و در خاک این کشور تقویت و پشتیبانی میشود، اما طالبان افغانستان این ادعای پاکستان را بیاساس خوانده و بارها گفتهاند اجازه استفاده از خاک افغانستان به هیچ گروهی برای ضربه زدن به همسایهها را نمیدهد.
