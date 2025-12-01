فاضل لنکرانی: تنها راه اصلاح جامعه، تمسک واقعی به قرآن است + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله جواد فاضل لنکرانی در آیین افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که پیش از ظهر امروز در سالن همایشهای آستان مقدس امامزاده سید علی(ع) قم برگزار شد ضمن تقدیر ویژه از مسولین برگزار کننده این دوره از مسابقات تأکید کرد: یکی از برکات بزرگ نظام و انقلاب اسلامی این است که قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه وارد صحنه زندگی مردم شده و امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: سهم قرآن قابل مقایسه با هیچ کتابی نیست و پس از انقلاب، توجه به تلاوت، معارف و تدبر در قرآن جهش چشمگیری داشته است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: قرآن فقط کتاب قرائت نیست؛ اگر جامعه، مسئولان، حوزهها و دانشگاهها از حقیقت این کتاب دور باشند، گرفتار خسران بزرگی میشوند. خدای متعال در آیه «الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ یَکْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» میفرماید که ایمان واقعی به قرآن در گرو ادای حق تلاوت است؛ و ترک این حق، مرتبهای از کفر به کتاب الهی است.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه حق تلاوت در روایات به معنای تبعیت کامل از دستورات قرآن معرفی شده، گفت: قرآن کتابی جامع است؛ کتاب عقیده، اخلاق، سیاست، اجتماع، تربیت و همه ابعاد زندگی انسان. این کتاب رموز اصلی هدایت را در خود دارد و هیچکس بدون قرآن به هدایت نمیرسد. عرفانهای نوظهور که مردم را از قرآن و سنت دور میکنند، راه به جایی ندارند.
ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار (علیهم السلام) با نقل دیدگاه برخی بزرگان حوزه افزود: قرآن انسان را متخلّق به اسما و صفات الهی میکند؛ نه فقط در ظاهر قرائت، بلکه در عمق جان. وقتی انسان با قرآن انس پیدا کند، نور به دل او وارد میشود و کلید هدایت را به دست میآورد.
وی با تأکید بر اینکه اطلاع جامعه از قرآن هنوز کافی نیست ادامه داد: با وجود زحمات فراوان نهادهای قرآنی، هنوز نخبگان ما آنگونه که باید از حقیقت قرآن آگاهی ندارند. تمسک به قرآن یعنی تبعیت عملی در واجبات، محرمات، اخلاقیات، سیاست و اجتماع. اگر مسئول یا دانشگاهی یا حوزهای در عمل به قرآن بیتوجه باشد، مشکل از همینجاست.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به آیه «وَٱلَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِٱلۡکِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِینَ» گفت: این آیه تصریح میکند که تنها راه اصلاح جامعه، تمسک به قرآن است؛ نه صرف قرائت. قرائت نور است، اما آنچه انسان را بالا میبرد، قرآنِ مورد عمل است.
وی در ادامه خطاب به نهادهای فرهنگی کشور پیشنهاد داد: اوقاف، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد باید آیات متناسب با هر قشر را استخراج و تبیین کنند. نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، مجلس، بازار و دیگر بخشهای جامعه هرکدام آیات ویژه خود را دارند. امنیت، امانت، بیتالمال، خانواده، همه در قرآن دستور و چارچوب روشن دارند، اما ما این ظرفیت را آنگونه که باید، فعال نکردهایم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: قرآن معیار اداره جامعه است و کسی نمیتواند بگوید تنها با عقل بشری جامعه را پیش میبرد. عقل محترم است اما محدود. بسیاری از ارزشها مثل شهادت، مقاومت و ایثار را عقل به تنهایی درک نمیکند؛ این قرآن است که آنها را تبیین میکند.
فاضل لنکرانی با اشاره به وظایف مسئولان گفت: از رهبری معظم انقلاب تا پایینترین سطح مدیریت کشور، موظف به تمسک به قرآن هستند. اما متأسفانه در بسیاری از حوزهها نشانی از تمسک عملی دیده نمیشود. بازار قم زمانی با تلاوت قرآن آغاز میشد؛ امروز چقدر از آن باقی مانده است؟
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه قرآن قویترین مرشد و موعظهگر انسان است خاطرنشان کرد: هرکس در زندگی دچار مشکل، ناراحتی یا بنبست شد، باید به قرآن پناه ببرد و با آن انس بگیرد. قرآن حبلالله المتین است و هیچ موعظهگری قویتر از آن وجود ندارد.
وی در پایان گفت: برای اصلاح جامعه نسخه دیگری جز قرآن نداریم. اگر جامعهای از قرآن دور شد، نتیجهای جز فساد، سردرگمی و انحطاط نخواهد داشت. تمسک به قرآن راهی است که خداوند برای سعادت بشر قرار داده و مصلحان واقعی کسانیاند که این مسیر را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال کنند.
