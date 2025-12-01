مسابقات معارفی امسال با مشارکت ۴۰ هزار نفر به اوج خود رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری در آیین افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که پیش از ظهر امروز در سالن همایشهای آستان مقدس امامزاده سید علی(ع) برگزار شد با بیان اینکه برگزاری هر محفل قرآنی باید با ذکر صلوات و توسل به اهلبیت آغاز شود، تأکید کرد که جامعه اسلامی همچنان عطر شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا را در دل خود دارد و تبرک به مقام این بانوی بزرگوار میتواند مسیر برگزاری برنامهها را نورانیتر کند.
وی ضمن ادای احترام به شهدای انقلاب، امام راحل و نیز آرزوی سلامتی و عزت برای رهبر انقلاب، حضور خانوادهها، روحانیون، اساتید دانشگاه و جانبازان را در این برنامه نشانه ظرفیت معنوی و علمی قم دانست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با قدردانی از حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قم و نیز استاندار قم که مسئولیت ستاد برگزاری مسابقات سراسری معارفی را بر عهده دارد، گفت: با مدیریت هماهنگ و دقیق این مجموعه، امید میرود مسابقات امسال نسبت به سالهای گذشته باشکوهتر برگزار شود.
وی همچنین از حضور مدیران دستگاهها، اساتید دانشگاه و مسئولان مرکز قرآنی سازمان اوقاف قدردانی کرد و نقش آنان را در ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد مهم دانست.
اسکندری با اشاره به چهار سال سابقه برگزاری مسابقات معارفی قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در قم اظهار کرد: این مسابقات در دو سال نخست به صورت ملی برگزار شد و در سال سوم بخش بینالملل نیز به آن افزوده شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم حضور طلاب جامعهالمصطفی العالمیه را در این رقابتها از جلوههای مهم بینالمللی مسابقات دانست و از تلاش مسئولان این مرکز قدردانی کرد.
اسکندری قم را امالقرای جهان اسلام توصیف کرد و افزود: تمرکز مفسران، موسسات قرآنی، پژوهشگران نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در این شهر نشان میدهد که انتخاب قم برای برگزاری مسابقات تصمیمی کاملاً درخور بوده است.
وی تأکید کرد: هر چند این حرکت هنوز نوپاست، اما ظرفیت گسترده قم در آینده عمقبخش این مسابقات خواهد بود.
مدیرکل اوقاف قم با اشاره به اینکه مسابقات معارفی از نوع تخصصی است، اعلام کرد: شرکتکنندگان باید پیشزمینه علمی در تفسیر قرآن، شرح نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه داشته باشند و به همین دلیل آمار شرکتکنندگان عمومی نیست.
وی گفت: امسال بیش از ۴۰ هزار نفر در مراحل شهرستانی و استانی شرکت کردهاند و پس از چند مرحله داوری، ۱۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتهاند که طی هفته پیشِ رو رقابت خواهند کرد.
اسکندری سپس به اهمیت پنج حق قرآن اشاره کرد و گفت: ایمان، تعظیم، تلاوت، تدبر و عمل به قرآن حقوقی است که بر گردن همه مسلمانان قرار دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: تعظیم قرآن تنها در بوسیدن و تبرک جستن خلاصه نمیشود، بلکه باید قرآن را برنامه عملی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی خود بدانیم.
وی همچنین خواستار گسترش صوت زنده قرآن در خانوادهها، مراکز آموزشی، ادارات و محیطهای شهری شد.
مدیرکل اوقاف قم تدبر در آیات الهی را از ضروریات ارتباط با قرآن دانست و افزود: قرآن کتابی نیست که با یک بار قرائت به پایان برسد، بلکه اقیانوسی بیکران است که عمر انسان نیز برای فهم همه ژرفای آن کافی نیست.
اسکندری عمل به آموزههای وحیانی را راه نجات فرد و جامعه معرفی کرد و تبلیغ و تبیین معارف قرآن را وظیفه اصلی پژوهشگران، گویندگان و نویسندگان دانست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با گرامیداشت یاد مرحوم آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی و قدردانی از حضور فرزند ایشان در این محفل، تأکید کرد: نقش علما و بزرگان در تبیین معارف قرآن همچنان بیبدیل است.
او در پایان با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب درباره اهمیت ترویج قرآن و نهجالبلاغه، ابراز امیدواری کرد که مسابقات معارفی بتواند بخشی از نیاز جامعه را در گسترش فرهنگ قرآن و اهلبیت پاسخ دهد.
