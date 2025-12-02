به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با انتشار پیامی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که از آموزش زنان به عنوان متخصصان پزشکی حمایت میکند.
این دفتر امروز (سهشنبه ۱۱ آذر) در جریان کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید کرد: اتحادیه اروپا از ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان پشتیبانی میکند تا زنان، دختران و مادران به مراقبتهای حیاتی دسترسی داشته باشند.
در پیام این اتحادیه بر «اقدام برای پایان دادن به خشونت، برای تضمین دسترسی همه به خدمات بهداشتی ایمن» تأکید شده و آن را ضروری دانسته است.
تأثیر مستقیم محدودیتها بر نظام سلامت
با روی کار آمدن طالبان در تابستان ۱۴۰۰ ممنوعیت کامل تحصیلی و آموزشی بر زنان و دختران بالاتر از کلاس ششم اعمال شد که این محدودیتها تأثیر مستقیمی بر بخش سلامت افغانستان گذاشته و کمبود کادر پزشکی زن در مراکز درمانی را تشدید کرده است.
گزارشها نشان میدهد در چهار سال گذشته هیچ پزشک زنی از دانشگاههای افغانستان فارغالتحصیل نشده است.
این بحران در شرایطی ادامه دارد که افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران و زنان را در جهان ثبت میکند.
