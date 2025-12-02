کتاب «همگام با صحیفه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «همگام با صحیفه» با موضوع آموزه‌های اخلاقی صحیفه سجادیه، اثر جواد محدثی، در ۱۴۴ صفحه و قطع رقعی، به همت مرکز آفرینش‌های فرهنگی ـ هنری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تولید و از سوی انتشارات زائر آستان مقدس منتشر شد.

در دوران طولانی امامت امام سجاد علیه‌السلام و شدت خفقان بنی‌امیه که هرگونه فعالیت اجتماعی و فرهنگی را از آن حضرت گرفته بود، امام در قالب «دعا» بسیاری از آموزه‌ها و رهنمودهای خود را بیان فرمودند. از این رو، همان‌گونه که دعاهای صحیفه سجادیه در جای خود لازم و فرهنگ‌ساز است، بهره‌گیری اخلاقی و تربیتی از این رهنمودها گامی ارزشمند به شمار می‌رود.

نویسنده در بخشی از کتاب بیان می‌کند: «از آنجا که استخراج مفاهیم و دسته‌بندی معارف از دعاهای صحیفه برای عموم آسان نیست، تلاش شده نمونه‌هایی از این معارف و رهنمودها با استفاده از دعاها تبیین شود. از این جهت می‌توان مجموعه حاضر را نوعی برنامه اخلاقی و سلوکی دانست و بدین وسیله اندکی از غربت صحیفه سجادیه کاست و آن را به سطح عموم آورد و حق این کتاب دعا را که بسیار عظیم و از ذخایر غنی شیعه است، ادا کرد.»

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به کتاب‌فروشی‌های مستقر در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت علیهاالسلام، کتاب‌فروشی‌های معتبر کشور، یا فروشگاه مجازی محصولات فاطمی به نشانی اینترنتی mahsulatfatemi.ir مراجعه کنند.

............

پایان پیام/۲۱۸