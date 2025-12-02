شیراز نیازمند رویدادهای هدفمند برای افزایش ماندگاری گردشگران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله لطفالله دژکام پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در نگاه مقام معظم رهبری بهعنوان محور فرهنگ، هنر و گردشگری کشور، اظهار داشت: این جایگاه مسئولیت سنگینی ایجاد میکند و لازم است توزیع رویدادهای فرهنگی در طول سال بهگونهای باشد که گردشگران علاوه بر بازدید، زمان بیشتری در استان اقامت کنند.
وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاههای فرهنگی استان، رویدادهای فرهنگی را یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه تبادلات فرهنگی و شکلگیری اقتصاد فرهنگی پویا دانست و افزود: تجربه برگزاری جشنوارههایی همچون فیلم فجر در شیراز نشان داده حضور فرهنگهای مختلف فرصت تعامل دوطرفه ایجاد میکند.
امام جمعه شیراز با مرور تاریخ فرهنگی این شهر خاطرنشان کرد: در گذشته از هند تا استانبول اثرپذیری عمیقی از فرهنگ و اندیشه شیرازی دیده میشد، اما امروز بهاندازه انتظار اقدام شاخصی در ادامه آن سابقه درخشان رخ نداده و باید با حمایت و برنامهریزی این خلأ جبران شود.
وی تأکید کرد: سنجش موفقیت رویدادها تنها بر اساس تعداد اقامت گردشگران کافی نیست، بلکه محتوای فرهنگی، جهتگیری برنامهها و میزان تحقق اهداف باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله دژکام دژکام همچنین به تجربه موفق برند «گل زنبق» در حوزه مد و لباس با الهام از مسجد نصیرالملک اشاره کرد و گفت: استقبال از این طرح نشان داد اگر از توان دانشگاه هنر و مراکز تخصصی شیراز استفاده شود، این شهر میتواند نقش مهمی در تولید محصولات فرهنگی ملی داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در فارس در پایان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس و مدیران فرهنگی خواست حمایت خود را از برنامههای خلاقانه و بومی ادامه دهند تا شیراز بتواند جایگاه تاریخی خود را با رویدادهای هدفمند و اثرگذار تثبیت کند.
